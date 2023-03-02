Медведев назвал последний шаг, который пока удерживает НАТО от войны Россией

Если лидеры западных стран примут решение о поставках Киеву военных самолетов, которые будут обслуживаться в другой стране – к примеру, в Польше, то это будет «прямое вступление» НАТО в войну против России, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. При таком развитии событий не избежать последствий, добавил он.

Обслуживать истребители на территории Украины не получится, из-за «плачевного состояния оборонки», считает Медведев. «Все лица, принимающие решения о поставках (ремонте) такой техники или средств поражения, наряду с иностранными наёмниками и военными инструкторами, должны будут рассматриваться как законная военная цель», – написал он в своем телеграм-канале.

Он также прокомментировал теракты в Брянской области – по его мнению, это показательный пример для западных стран, что они поддерживают не «свободолюбивый народ Украины», а «террористическое отребье».

Напомним, сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с Украины в Климовский район проникла ДРГ. В результате атаки два человека погибли, десятилетний ребенок ранен. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом.