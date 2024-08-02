«У меня больные ноги, мне в СИЗО нельзя»: как арестовывали экс-главу двух районов Казани

Вахитовский суд Казани отправил бывшего главу Кировского и Московского районов Казани 41-летнего Сергея Миронова в СИЗО до 1 октября.

Экс-главу районов Казани обвиняют в двух эпизодах мошенничества в крупном размере, двух эпизодах превышения полномочий и в злоупотреблении полномочиями.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Старший следователь по особо важным делам Евгения Романова начала зачитывать отрывки из уголовного дела, но судья прервал ее, чтобы не затягивать судебный процесс. К тому моменту она успела озвучить только статьи, по которым обвиняется Миронов, и кратко изложила суть одного из эпизодов обвинения.

«Уголовное дело было возбуждено 15 апреля, оно было соединено с другими делами. Миронов в период с октября 2017 года по август 2020 года дал указание фиктивно трудоустроить водителя. Вину он свою не признал. Общий ущерб по делу – около двух миллионов рублей. Мы считаем необходимым избрать Миронову заключение под стражу на два месяца, до первого октября», – сказала она.

Адвокат Миронова, Рамиль Ахметгалиев, в течение нескольких часов в суде настаивал на избрании более мягкой меры пресечения. Он утверждал, что следствие нарушает государственную тайну, оказывает давление на свидетелей и скрывает документы от Следственного комитета и суда. Он также просил приобщить соответствующие документы, но ему было отказано, так как дело еще не начали рассматривать по существу.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Особое внимание адвокат уделил напоминанию суду о том, что за последний год Миронов перенес три операции на суставах. Поэтому и на суде он сегодня был на костылях.

Государственный обвинитель после выступления адвоката упрекнул Сергея Миронова в сокрытии от суда своего последнего места работы, так как он представился бывшим главой Московского и Кировского районов Казани. По словам гособвинителя, после должности главы администрации Миронов работал кондуктором четвертого разряда в Санкт-Петербурге.

Сергей Миронов пояснил, что он действительно рассматривал возможность занять данную должность, но в конечном итоге принял решение отказаться и так и не приступил к работе, что подтверждается документами, предоставленными суду.

На заседании экс-глава районов обратился с просьбой оставить его под домашним арестом, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Он подчеркнул, что готов являться в суд, а также на следственные действия по первому требованию.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Ваша честь, я максимально участвовал в следственных действиях и добросовестно оказывал содействие следствию. Мы собрали большое количество документов, которые подтверждают в том числе мою невиновность по предъявленному обвинению, но всё это, к сожалению, не было приобщено сегодня. Я рассчитываю, что вы откажете в ходатайстве и изберете любую другую меру пресечения, поскольку никакого желания у меня скрываться нет и не было», – сказал он.

Несмотря на заявления защиты о том, что Миронов не собирается скрываться от следствия и влиять на свидетелей, суд принял решение отправить его в СИЗО до 1 октября.

В марте 2024 года Сергей Миронов покинул пост главы администрации Кировского и Московского районов. Тогда суд удовлетворил иск прокурора РТ Альберта Суяргулова с требованием об увольнении главы администрации районов в связи с утратой доверия.