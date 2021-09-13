После 25-летнего перерыва Рустем Абязов возвращается к педагогической деятельности

Художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра La Primavera, заслуженный деятель искусств РФ и РТ, народный артист Татарстана Рустем Абязов после 25-летнего перерыва возвращается к педагогической деятельности. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил сам маэстро.

«Я получил предложение от нового ректора Казанской Государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова Вадима Робертовича [Дулат-Алеева]. Свое приглашение в педагогический коллектив консерватории он начал со слов: „А не соскучились ли вы по преподаванию?“ Признаться, до этого момента я даже не задумывался об этом, но предложение с благодарностью принял», — поделился Рустем Абязов.

По словам маэстро, он пополнит педагогический состав кафедры скрипки в качестве совместителя, так как основной его деятельностью остается руководство оркестром La Primavera.

«Я буду преподавать у трех аспирантов. Возможно, в дальнейшем количество подопечных станет чуть больше», — прокомментировал дирижер.

С 1986 по 1996 год Рустем Абязов являлся директором средней специальной музыкальной школы при Казанской консерватории и работал со студентами в специальном классе скрипки.

Ранее и.о. ректора консерватории Вадим Дулат-Алеев пригласил на должность профессора вуза художественного руководителя и главного дирижера Госоркестра РТ, народного артиста России и Татарстана Александра Сладковского.