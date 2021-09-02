news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
2 сентября 2021  13:35
Лиля Шайхутдинова

Александр Сладковский приглашен на должность профессора в Казанскую консерваторию

news_top_970_100

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра РТ, народный артист России и Татарстана Александр Сладковский назначен профессором кафедры оперно-симфонического дирижирования Казанской Государственной консерватории имени Жиганова. Об этом в видеообращении сообщил сам Сладковский.

«Я никогда не думал, что буду полезен на этом поприще, но, после того как ректором [консерватории — прим.ред.] стал мой давний близкий друг Вадим Робертович Дулат-Алеев, бессменный арт-директор фестиваля „Мирас“ — конечно, я не мог отказаться от такого предложения. Я с удовольствием его принимаю. Думаю, что это сотрудничество принесет много пользы, потому что я выпускник Петербургской консерватории и знаю много секретов. И готов ими делиться со своими потенциальными учениками», — прокомментировал Александр Сладковский.

Он отметил, что его студенты будут иметь возможность работать с Государственным симфоническим оркестром РТ, который маэстро возглавляет двенадцатый год.

«Надеюсь, это сотрудничество принесет много пользы нашей республике, нашей казанской дирижерской школе», — резюмировал он.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное