Александр Сладковский приглашен на должность профессора в Казанскую консерваторию

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра РТ, народный артист России и Татарстана Александр Сладковский назначен профессором кафедры оперно-симфонического дирижирования Казанской Государственной консерватории имени Жиганова. Об этом в видеообращении сообщил сам Сладковский.

«Я никогда не думал, что буду полезен на этом поприще, но, после того как ректором [консерватории — прим.ред.] стал мой давний близкий друг Вадим Робертович Дулат-Алеев, бессменный арт-директор фестиваля „Мирас“ — конечно, я не мог отказаться от такого предложения. Я с удовольствием его принимаю. Думаю, что это сотрудничество принесет много пользы, потому что я выпускник Петербургской консерватории и знаю много секретов. И готов ими делиться со своими потенциальными учениками», — прокомментировал Александр Сладковский.

Он отметил, что его студенты будут иметь возможность работать с Государственным симфоническим оркестром РТ, который маэстро возглавляет двенадцатый год.

«Надеюсь, это сотрудничество принесет много пользы нашей республике, нашей казанской дирижерской школе», — резюмировал он.