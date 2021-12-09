Игорь Привалов: «Несмотря на небольшую зарплату, госслужба все равно является престижной»

В чем особенность управленческой школы Татарстана, как попасть в кадровый резерв и почему не все смогут быть госслужащими, рассказал руководитель Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ Игорь Привалов в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову.

Игорь Привалов: «Те знания, которые мы получили сейчас, через несколько минут уже устарели, потому что мир настолько быстро развивается» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

«Программу, по которой обучали в январе, нельзя повторить даже через три месяца»

– Игорь Анатольевич, как проходит обучение государственных и муниципальных служащих в школе и по каким направлениям ведется подготовка? Сколько человек в год вы обучаете?

– Высшая школа государственного и муниципального управления занимается повышением квалификации государственных и муниципальных служащих. У нас более 180 программ по различным направлениям. Есть специализированные программы, например «Государственные закупки», а есть общие – «Эффективный руководитель», «Начинающий руководитель», по которым в течение года обучается более 6,5 тыс. государственных и муниципальных служащих. Всего в Татарстане работает 12,5 тыс. государственных и муниципальных служащих.

Что касается графика обучения, то учебный процесс начинается с 15 января и завершается в декабре. Летом обучение не останавливается, у нас нет каникул.

– В мире все быстро меняется, возникают новые потребности, запросы у населения, в государственное управление тоже вносятся изменения. В связи с этим как меняются ваши программы?

– Все программы меняются минимум на 40-50%, потому что возникают совершенно разные запросы. Программу, по которой обучали в январе, нельзя повторить даже через три месяца. Нам нужно быстро бежать, чтобы не стоять на месте.

Есть такой термин – «инфляция образования». Те знания, которые мы получили сейчас, через несколько минут уже устарели, потому что мир настолько быстро развивается, тем более происходит цифровая трансформация.

Политик Ли Куан Ю в своей книге написал, что если бы его попросили вывести формулу успеха Сингапура, то он бы ответил, что, во-первых, необходимо постоянно повышать свою квалификацию и квалификацию своих сотрудников. И второе – это железная дисциплина.

«К нам приезжают из других субъектов для повышения квалификации. Ежегодно у нас обучаются служащие из субъектов Российской Федерации» Фото: kpfu.ru/hspa

В образовании важна критическая масса. Если обучение прошли всего десять человек из ста, то когда они попадают обратно в ту среду, из которой приехали, их засасывает рутина. Если эта критическая масса составляет 50%, то эффект молниеносный. Но никогда нельзя ждать быстрого результата – сегодня провели тренинг по командообразованию, а завтра команда заработала по-новому. Это только первый шаг.

Чтобы скомплектовать команду, нужно как минимум полтора-два года. Это не секрет и понятно любому руководителю, который создавал компанию или приходил в какой-то коллектив и начинал формировать свою команду. Это большая работа, потому что люди должны чувствовать плечо, понимание между собой и слаженность. Ты можешь набрать замечательных специалистов из разной среды, которые в своей отрасли профессионалы, но не будет слаженного оркестра.

– А кто разрабатывает программы, по которым ведется обучение?

– Разрабатываем сами по запросу наших заказчиков – это, прежде всего, Департамент государственной службы и кадров при Президенте Татарстана, который курирует всю эту работу, а также отраслевые органы власти, которые разрабатывают техническое задание для программ.

– Из других регионов России к вам приезжают учиться?

– Да, к нам приезжают из других субъектов для повышения квалификации. Ежегодно у нас обучаются служащие из субъектов Российской Федерации. Это Иркутская область, Липецк, Сахалин, Дагестан, Крым и ряд других. В прошлом году обучились группы из Калужской области и Ненецкого автономного округа.

«Приезжают не только для обучения в Казанском федеральном университете, интересует субъект – Татарстан, который входит в лидеры по различным направлениям» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

При этом приезжают не только для обучения в Казанском федеральном университете, интересует субъект – Татарстан, который входит в лидеры по различным направлениям среди других регионов России. Всем очень интересно, что происходит в республике, чем мы занимаемся.

Так, в текущем году приезжала группа из 85 управленцев Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов и Республики Саха (Якутия) во главе с губернаторами. В группу вошли 16 вице-губернаторов, 34 госорганов и 16 глав муниципальных образований и перспективные резервисты трех регионов. Программа получила высокую оценку как от обучающихся, так и от руководства республики.

«Без живого общения ряд мероприятий просто невозможно провести»

– Кто преподает в Высшей школе государственного и муниципального управления?

– Около 70% преподавателей – государственные и муниципальные служащие, то есть практики, 30% составляют академические преподаватели. При этом основная часть из них – сотрудники КФУ, так как мы входим в состав Казанского федерального университета.

«Около 70% преподавателей – государственные и муниципальные служащие, то есть практики, 30% составляют академические преподаватели» Фото: kpfu.ru/hspa

– А зарубежные преподаватели у вас работают?

– Да. Во время пандемии мы подписали соглашение в онлайн-режиме с южнокорейским Национальным институтом развития человеческих ресурсов, есть договоры с Сингапуром, китайской провинцией Сычуань. Когда приезжали представители российских субъектов, мы заказывали две онлайн-лекции, а так до пандемии привозили достаточно много зарубежных спикеров.

До пандемии к нам приезжал американский экономист Кеннет Рогофф, прочитал интересную лекцию. Мы организовали ее для руководящего состава Татарстана, для банкиров, сообщества ученых и аспирантов Казанского федерального университета. Жорж Сифри провел занятие по проектному управлению.

Во время пандемии провели свои видеолекции три спикера из Южной Кореи и испанский спикер Юрген Саленбахер.

– Как пандемия повлияла на учебный процесс? Вы, наверное, стали больше работать в режиме онлайн?

– Вся страна практически месяц находилась на самоизоляции. После снятия такого режима начали задумываться о том, как будем выходить из этой ситуации. Стали проводить семинары, используя программу Zoom, а также площадку дистанционного обучения КФУ.

Постепенно жизнь стала возвращаться в привычное русло, и мы стали поступательно вновь вводить формат очного обучения. Ведь без живого общения ряд мероприятий профессионального развития просто невозможно провести.

Сегодня практически 100% государственных и муниципальных служащих прошли вакцинацию, и мы проводим полноценное обучение в очном режиме. При этом мы со своей стороны создаем условия, соответствующие санитарным требованиям. Требуем этого и от наших слушателей.

«Попадая на очные курсы, муниципальные служащие знакомятся, обмениваются контактами и имеют возможность в дальнейшем задавать вопросы, позвонив своему коллеге» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

– Какие инновационные методы обучения используете?

– В прошлом году запустили мобильное приложение, с помощью которого слушатели записываются на курсы, а также получают всю необходимую информацию о важных событиях. Мы не даем информацию, которую необходимо запоминать. Ведь все это можно найти в интернете или иных источниках. Мы даем инструменты, как находить и использовать информацию, и предлагаем алгоритмы решения тех или иных задач.

На занятиях муниципальные служащие работают группами над решением реальных кейсов. И самый главный эффект, который никто не отменял, – знакомство. Попадая на очные курсы, муниципальные служащие знакомятся, обмениваются контактами и имеют возможность в дальнейшем задавать вопросы, позвонив своему коллеге в случае возникновения какой-то сложной ситуации.

«Некоторые госслужащие в год по два раза проходят повышение квалификации»

– Как изменился запрос слушателей на знания, то есть какие знания стали наиболее востребованными в последнее время?

– Важное место занимает работа с инцидентами и информационными вбросами в соцсетях. Государственные и муниципальные служащие должны понимать, как решить проблему, которая возникает здесь и сейчас. При этом работу необходимо выполнить качественно и в короткий срок, не потеряв доверия граждан.

Поэтому такие тренинги, как «Профилактика профессионального выгорания», «Управление стрессом», «Трудный посетитель», «Клиентоцентричность», сегодня как никогда востребованы среди государственных и муниципальных служащих. Вот эти инструменты и дают спикеры нашим слушателям.

Некоторые государственные и муниципальные служащие в год по два раза проходят повышение квалификации, поскольку понимают, что получая знания, они вкладывают в себя, становясь более эффективными.

– Как организована практика?

– Уже четвертый мы совместно с Департаментом государственной службы и кадров при Президенте Татарстана реализуем стажировки в государственных и муниципальных органах власти. Стажеры проводят на стажировочных площадках два-три дня в зависимости от программы. Они активно участвуют в рабочем процессе. На такие стажировки с удовольствием записываются.

«Есть люди предпенсионного возраста, которые приходят и с удовольствием учатся» Фото: kpfu.ru/hspa

– А каков средний возраст слушателей школы?

– Есть люди предпенсионного возраста, которые приходят и с удовольствием учатся. Есть те, кто только пришел на муниципальную службу из бизнеса или со студенческой скамьи.

Есть люди, которые даже не знают, как запустить компьютер. У нас стабильно популярны такие программы, как «Компьютерная грамотность», практикумы по работе с продуктами Microsoft Office. Но если посмотреть, то, что мы сегодня даем и давали три года назад, – это небо и земля. Три года назад это была ликвидация безграмотности, сегодня совершенно другой уровень требований.

– Сейчас появилось большое количество сервисов, и многие вопросы можно решить, не посещая государственные учреждения. Но как это влияет на управленческую культуру, взаимоотношения государства с населением? Цифровизация усложняет или упрощает работу госслужащих, все ли готовы к этой новой системе, ведь есть люди разных поколений?

– Трудность заключается в том, что сегодня нельзя допускать ошибок, потому что все появится в социальных сетях. Поэтому первое правило – думай, что говоришь. А облегчило работу государственных и муниципальных служащих то, что мы исключили из этой цепочки человеческий ресурс. Конечно, люди все равно приходят в госучреждения, но уже гораздо реже, только если это требует личного присутствия. Ведь большинство услуг уже можно получить в электронном виде.

Я вспоминаю то время, когда ввели электронный документооборот. Я тогда работал главой, мне заносили пачку бумажных писем. Сначала я работал с ними, а потом допоздна расписывал их в электронном документообороте. Это был какой-то кошмар.

А потом я просто попросил, чтобы мне не заносили документы на бумажных носителях. На неделю администрация встала в ступор, через неделю все научились и начали работать по-новому. А через месяц-два все заговорили: «А как мы раньше жили?» Мы эти бумаги возили, например, в Казань. Сегодня этого уже не надо делать.



Я привел эти примеры для иллюстрации того, что каждое действие, связанное с техническим прогрессом, сначала вызывает настороженность. Когда появились иностранные машины с автоматической коробкой передач, все говорили, что на них очень сложно ездить. Потом так привыкли, что на механику перестали пересаживаться. Сегодня мы не понимаем, как вообще жили без сотовых телефонов.

То же самое можно сказать и о возможности участия в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи. Это экономит колоссальное количество времени. Ведь раньше приходилось из района почти каждый день ездить в Казань, а иногда и дважды в день.

«Управление регионом – это такие же три кита, на которых все держится»

– На ваш взгляд, какие отличительные черты имеет управленческая школа в Татарстане? Мы знаем, что она пользуется авторитетом в России, о чем можно судить по количеству представителей республики в федеральных структурах. Как бы вы охарактеризовали эту школу?

– Руководством республики так выстроена вертикаль, что она работает как часы. И особенность в том, что эти часы не нужно серьезно корректировать, их нужно только вовремя заводить. Сегодня век цифровой трансформации, и без цифровизации не обойтись. Регион оценивается не заводами, а подготовленностью кадров. Есть крылатое выражение: «Заводы можно построить, пароходы можно купить, но этим кто-то должен управлять, иначе будет катастрофа».

Около четырех лет назад в Татарстан приезжал генеральный директор компании «Боинг». Во время публичной лекции он сказал, что любая компания держится на трех китах: управление инновациями, бережливое производство и подготовка кадров. Если в компании не занимаются человеческим ресурсом, то она развалится. То же самое с регионом, ничего нового. Управление регионом – это такие же три кита, на которых все держится.

«Президент Татарстана самое серьезное внимание уделяет развитию человеческого капитала республики» Фото: kpfu.ru/hspa

Если в Татарстане запускается какая-то программа, то руководство берет ее под контроль. И каждый год у нас реализуются новые программы. Например, по строительству ФАПов, дорог, благоустройству дворов. При этом большое внимание уделяется распределению средств, используются инструменты бережливого производства и проектного управления.

Конечно, кадрами у нас серьезно занимаются. Президент Татарстана, который уделяет много времени саморазвитию, самое серьезное внимание уделяет развитию человеческого капитала республики. И это один из ключевых аспектов успешности Татарстана. Ведь регион будет оставаться конкурентоспособным только в том случае, если у него есть подготовленная команда управленцев. Без команды управленцев не получится то, что сегодня получается у республики.

– У вас достаточно богатый опыт работы главой муниципальных образований. Как вы считаете, поменялось ли лицо руководителя города или района? Каков сейчас портрет руководителя?

– Вообще очень много руководителей поменялось, пришло молодое поколение, которое адаптировано к нынешним условиям, понимает, что сегодня неосторожно сказанное слово может обернуться против него и власти. Раньше социальных сетей и мобильных телефонов не было.

Портрет чиновника, да, меняется. Сейчас он более образованный, продвинутый, более гибкий и многофункциональный.

У нас есть программа «Главы сельских поселений». Каждый год 300 глав сельских поселений повышают квалификацию. Мы видим, что сегодня они совершенно другие, не такие, как пять лет назад. И независимо от возраста все очень хорошо владеют компьютером, уверенно выступают, могут подготовить презентацию, аналитическую записку. Да, не все, возможно, могут работать с большими данными, но прогресс идет.

«Год начинался с того, что я как глава встречался с жителями. Я шел на эти встречи и не знал, что говорить, денег в бюджете не было, программ тоже» Фото: mendeleevsk.tatarstan.ru

– Было легче работать тогда, когда вы были руководителем Менделеевского района, или сейчас?

– И тогда, и сейчас работать непросто. С людьми всегда непросто работать. Нужно любить эту работу, любить людей и всегда видеть позитив. Если ты видишь негатив и постоянно раздражаешься от этого, тебе нужно просто уйти с такой работы.

Скажу только одно, что когда я начинал работать в Менделеевском районе, не было тех программ, которые реализуются сейчас. В начале года всегда проводились сходы граждан в сельских поселениях. И год начинался с того, что я как глава встречался с жителями. Я шел на эти встречи и не знал, что говорить, денег в бюджете не было, программ тоже.

Через несколько лет я уже шел на эти встречи с большим удовольствием, потому что столько программ появилось. А сколько сегодня программ и иных мер поддержки реализуется!

«Не всем дано быть госслужащими»

– По вашим наблюдениям, какие навыки, может быть, черты характера нужны для того, чтобы себя успешно реализовать на госслужбе? И насколько сейчас популярно быть госслужащим?

– Несмотря на небольшую заработную плату, все равно государственная и муниципальная служба является, не побоюсь этого слова, престижной. Но не всем дано быть госслужащими. У нас была программа «Малая академия государственного и муниципального управления», рассчитанная почти на 500 часов. На нее мы набирали студентов старших курсов. Они проходили практику в министерствах. После окончания института получали второе образование.

И были студенты, окончившие малую академию, которые говорили, что не видят себя на государственной службе. Мне один молодой человек сказал, что представлял себе все это совсем по-другому. Решил, что будет заниматься бизнесом, пойдет на завод, на какое-то предприятие.

Поэтому нельзя говорить о том, что всем это дано. Прежде всего, нужно любить людей, уметь работать с ними, а главное – искренне желать сделать жизнь граждан республики лучше.

«Эффект назначения – 60%. Глава Мордовии Артем Здунов – выпускник кадрового резерва. Насколько эффективна эта программа – судите сами» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

– В Татарстане уже долгое время формируется кадровый резерв. Каково участие вашей школы в этой работе и насколько она эффективна? Это действительно реально работающий механизм, который позволяет человеку продвигаться по службе?

– Более семи лет существует программа по формированию кадрового резерва. Эффект назначения – 60%. Глава Мордовии Артем Здунов, вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева – выпускники кадрового резерва. Многие главы, которые назначены не так давно, – тоже выпускники «Кадрового резерва». Насколько эффективна эта программа – судите сами.

Мы занимаемся самой программой, отбор проводит Департамент государственной службы и кадров при Президенте Татарстана. Объявляется конкурс, приглашаются специалисты, которые проводят определенный отбор по определенным параметрам.

Затем отобранный кадровый резерв, это 20 человек, попадают в нашу школу. Мы формируем программу, согласовываем с департаментом и начинаем учебный процесс. Буквально недавно возили кадровый резерв в школу Сколково, и в течение трех дней они работали с кейсами. Сейчас занимаются межмодульной работой.

Эффект от этого есть, и он будет. Есть те, кто получает предложение по работе и успешно работает на руководящих постах. Есть и те, кто прекрасно прошли отбор и доказали, что сильные, повысили квалификацию, но поняли, что не готовы пойти на госслужбу. Однако эти люди остались в экономике республики, а следовательно, тоже являются частью команды.

– А что бы вы посоветовали тем людям, которые хотят попасть в кадровый резерв?

– Нужно посмотреть, какие конкурсы необходимо пройти, и подтянуть свою квалификацию. Есть случаи, когда только со второго раза попадают в кадровый резерв. Нужно еще и еще раз пытаться.

Нельзя останавливаться в образовательном процессе. Если ты остановишься, то станешь неконкурентоспособным на рынке, будешь невостребованным. Поэтому те, кто это понимает, приходят на наши курсы. Кстати, к нам обращается очень много предпринимателей.

«Прежде всего, нужно любить людей, уметь работать с ними, а главное – искренне желать сделать жизнь граждан республики лучше» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

«Основной тренд – цифровая трансформация государственного и муниципального управления»

– В 2014 году на официальном сайте КФУ были обозначены цели для Высшей школы государственного и муниципального управления. Одна из них – к 2018 году стать лидером Приволжского федерального округа в сфере дополнительного профессионального образования государственных и муниципальных служащих. Удалось это сделать?

– В полном объеме нет, причин здесь достаточно много. И не потому, что мы не можем. У многих субъектов просто нет в бюджете финансовых средств для повышения квалификации, а также большое количество государственных и муниципальных служащих не все регионы могут себе позволить.

Как я уже говорил, к нам регулярно приезжают слушатели из других регионов. Государственные и муниципальные служащие более 20 субъектов за последние пять лет повысили квалификацию в нашей школе. Люди приезжают в том числе, чтобы ознакомиться с брендом Татарстана. А мы являемся проводниками, чтобы сделать стажировку более эффективной.

Например, 13 декабря к нам на четыре дня приедут около 40 человек управленцев из Югры – руководители департаментов и муниципальных образований этого субъекта. Они хотят поучаствовать в программе и посмотреть, как Казань привлекает инвестиции. Они очень заинтересованы. А республика всегда готова делиться своим опытом с партнерами.

«Безусловно, основной тренд в ближайшей перспективе – это цифровая трансформация государственного и муниципального управления» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

– Каковы дальнейшие перспективы развития школы, какие новые задачи перед вами ставятся?

– Мы постоянно обновляем линейку программ, реализуем новые формы и методы обучения, активно учимся у зарубежных партнеров. Но, безусловно, основной тренд в ближайшей перспективе – это цифровая трансформация государственного и муниципального управления.

То есть мы планируем максимально уделять внимание цифровой компетентности служащих, их соответствию так называемому цифровому профилю, который сегодня объективно продиктован постоянно изменяющимися условиями и все нарастающими темпами жизни.