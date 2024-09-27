Послание Победы: какое напутствие Минниханов дал депутатам нового созыва Госсовета РТ

Фото: rais.tatarstan.ru

«Победа будет за нами!»

Это было послание новому парламенту Татарстана, сформированному после выборов 8 сентября. Главной темой обращения была Победа, и само послание можно образно назвать посланием Победы.

Рустам Минниханов много говорил о юбилеях – в 2024 году в Татарстане отмечались юбилейные даты Галиаскара Камала, Марселя Салимжанова, Шарифа Камала, 50-летие Казанской оперы, 100-летие гражданской авиации республики, с размахом прошел 15-й по счету KazanForum…

Но самый главный юбилей, как обозначил Раис Татарстана, – это праздник Победы над фашизмом.

«В 2025 году вместе со всей страной мы отметим самый главный праздник – 80-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Победы, которая, без преувеличения, является нашим главным достоянием и предметом особой гордости», – заявил он.

Не случайно слово «Победа» и его производные в речи Минниханова прозвучали 14 раз, а бессмертные слова Вячеслава Молотова от 22 июня 1941 года «Победа будет за нами!» Раис Татарстана повторил дважды: в начале и в завершении своего выступления.

Рустам Минниханов несколько раз цитировал слова великого татарского ученого Шигабутдина Марджани о том, что без уважения, без знания прошлого нет будущего. И тем самым перекидывая мостик от той Великой Победы к будущей Победе российского народа над украинским нацизмом.

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов много внимания в послании уделил теме СВО. Звучали слова благодарности в адрес участников СВО, членов их семей, волонтеров. Некоторые из них находились в зале, и Минниханов называл их поименно и лично благодарил под аплодисменты зала.

«В рамках празднования 80-летия Великой Победы, учитывая важность стоящих перед нами вызовов, 2025 год в республике объявляю Годом защитника Отечества», – объявил Раис РТ.

О молодежи, семье и формировании общественного мнения

В развитие темы Года защитника Отечества Рустам Минниханов говорил о важности патриотического воспитания молодежи, формировании у нее правильных ценностных установок. Здесь следует шире задействовать потенциал республиканского отделения «Движения первых», активнее привлекать к работе ветеранов СВО – настоящих героев нашего времени.

Большое значение Раис Татарстана уделяет формированию общественного мнения, особенно среди молодежи.

«Профессионализм и ответственность редакторов, журналистов и других медийных деятелей определяют качество и достоверность информации, которая создает настроения в обществе. Крайне важно оперативно доводить до населения проверенную, объективную информацию, не допускать распространения фейков, повышать медиаграмотность населения. Ключевая роль в этой работе отводится республиканскому агентству “Татмедиа“», – обозначил Рустам Минниханов флагманскую роль ведущего информационного холдинга республики.

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Не мог не затронуть Минниханов тему семьи и традиционных ценностей в Год семьи, объявленный в этом году Владимиром Путиным.

«“Счастье семьи – счастье страны”, – говорит народ. Чем крепче наши семьи, тем крепче наша страна. Только дружная семья является основой сохранения культуры, родного языка, традиций и межнациональной дружбы. Именно в такой семье воспитывается надежное будущее нашей страны и республики», – отметил Раис Татарстана.

Депутаты должны оправдать доверие населения

Предметно Рустам Минниханов обратился к новым парламентариям.

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«8 сентября сформирован седьмой созыв Государственного Совета Республики Татарстан, перед которым с учетом современных вызовов стоят важнейшие задачи по укреплению российской государственности, сохранению исторической справедливости, обеспечению общественно-политической стабильности. Своей работой вы должны оправдать доверие, оказанное избирателями», – подчеркнул Раис РТ.

В следующем году состоятся выборы Раиса Республики Татарстан, а также депутатов представительных органов местного самоуправления. Эти мероприятия потребуют слаженной и профессиональной работы государственной и муниципальной власти.

Прозвучал в речи Минниханова и сигнал-отповедь в адрес тех, кто подвергает республику мощнейшим информационным атакам по многим направлениям.

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«На все попытки нас запугать, внести разлад, ослабить изнутри мы отвечаем сплоченностью и единством нации. Республика была и будет образцом сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального мира и согласия. Опираясь на многовековой опыт поколений, мы стоим на страже главных столпов стабильности нашего общества – сохранения наших духовных и нравственных ценностей, национальных традиций и родных языков», – отметил Рустам Минниханов.

Экономика на 5 триллионов

В послании традиционно большой блок уделяется экономике республики, ее промышленности, сельскому хозяйству и другим отраслям.

Здесь Рустам Минниханов ставит задачу сохранить положительную динамику в экономике и достичь по итогам текущего года объема ВРП на уровне 5 трлн рублей.

В послании руководитель республики отметил успехи таких предприятий и заводов в республике, как «Татнефть» и ТАНЕКО, СИБУР («Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез»), «Аммоний», КАМАЗ, «Соллерс», Казанский авиационный завод, Казанский вертолетный завод, «ПОЗиС», предприятия «Ростеха», Haier, ГМС («Казанькомпрессормаш»), ТЭМПО, «Агромастер», «РариТЭК», «Татэнерго», «Сетевая компания», «Газпром трансгаз Казань».

Фото: rais.tatarstan.ru

В области сельского хозяйства Раис РТ подчеркнул, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, в текущем году в республике ожидается урожай порядка 3,8 млн тонн зерна, свыше 2 млн тонн сахарной свеклы, более 1 млн тонн картофеля и овощей. И еще – Республика Татарстан является лидером страны по производству молока. Это позволит полностью обеспечить население Татарстана продуктами питания и поставлять значительные его объемы за пределы республики.

Отдельно сказано, что помимо традиционных отраслей в Татарстане в целом создан мощный фундамент для технологического лидерства, включающий передовую IT-инфраструктуру, талантливых специалистов, сильную научную базу и всестороннюю государственную поддержку.

«Наша цель – не просто поддерживать текущий уровень, а совершить качественный скачок, который позволит Татарстану быть российским передовым центром в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий. Поручаю Правительству разработать комплексную программу прорывных IT-решений до 2030 года», – поставил задачу Рустам Минниханов.

«Нужно сделать много. Самое важное – мы знаем, как это делать»

Разумеется, много внимания в послании было уделено главному событию года, а наверное, и последних десятилетий для Татарстана, – 22-24 октября в Казани состоится XVI Саммит БРИКС.

«Большое количество гостей, повышенное международное внимание – мы в очередной раз должны оправдать оказанное нам доверие и провести все на высочайшем уровне», – поставил задачу перед республикой Раис Татарстана.

Фото: rais.tatarstan.ru

По тону послание получилось теплым и ободряющим. В зале присутствовали и удостаивались отдельных аплодисментов и благодарностей участники СВО, волонтеры, члены трудовых династий, представители рабочих профессий, фермеры, воспитатели дошкольных учреждений, победители школьных олимпиад, спортсмены. Звучали слова благодарности в адрес особо отличившихся предприятий, организаций.

Послание Госсовету было завершено духоподъемными словами:

«Нам еще нужно сделать много. Самое важное – мы знаем, как это делать. Нас объединяет любовь к родной земле, к Родине. Вместе мы – сила, Победа будет за нами! Без бергә! Без булдырабыз!»

И теперь остается приложить все усилия жителей республики, чтобы реализовать это послание Победы.