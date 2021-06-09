Послам исламских стран представили программу KazanSummit-2021

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина представила послам стран ОИС и другим гостям информационной встречи в Москве предварительную программу международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit», который пройдет в столице Татарстана с 28 по 30 июля.

Она обратила внимание на то, что за 12 лет существования ежегодного саммита к участию в нем присоединились уже 72 страны, хотя в состав ОИС входят всего 57 государств.

«Это говорит о желании большого количества регионов сотрудничать со странами исламского мира», — убеждена спикер.

Ведущей темой на форуме в этом году станет «Осознанное потребление и созидание». Пятьдесят мероприятий на базе KazanSummit затронут вопросы рационального использования важнейших ресурсов: природы, финансов, времени, продовольствия и информации.

На саммите также рассмотрят способы стандартизации халяльной продукции. По словам Минуллиной, важно понимать, что наличие в каждой стране своих требований к сертификации создает огромные трудности для производителей.



Впервые в Казани пройдет заседание Каспийского международного интеграционного клуба «Север — Юг» для обсуждения одноименного международного транспортного коридора, соединяющего Россию, Индию, Иран, Азербайджан и Европу.

Руководитель Агентства инвестиционного развития РТ заметила, что роль женщины в современных обществах возрастает и именно этому окажутся посвящены отдельный круглый стол «О скромной моде» и фестиваль исламской моды. Минуллина призвала бизнесменов всех стран показать свои коллекции одежды в столице Татарстана.

Помимо этого, будут организованы Машиностроительный кластерный форум, Форум молодых дипломатов и выставка халяльной продукции Russia Halal Expo, в которой примут участие экспоненты из Турции, Малайзии и Индонезии. Мероприятие будет доступно к просмотру в онлайн-формате.

Ранее Президент РТ Рустам Минниханов лично пригласил всех присутствующих на встрече посетить масштабный форум KazanSummit, являющийся ведущей экономической площадкой для Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».