Минниханов поприветствовал участников презентации группы «Россия — Исламский мир»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поприветствовал участников презентации Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», организованной в Министерстве иностранных дел РФ. Ее гостями стали послы стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В своей приветственной речи Рустам Минниханов поблагодарил главу МИД России Сергея Лаврова и весь коллектив министерства, а также всех российских и зарубежных коллег, так или иначе задействованных в работе группы.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин уделяет большое внимание развитию взаимодействия с мусульманскими странами в качестве одного из приоритетных направлений российской внешней политики», — напомнил он. И подчеркнул: «Процесс сближения России и стран исламского мира подтверждает возможность успешного партнерства в условиях формирования многополярного мира».

Президент Татарстана остановился на работе группы в прошлом году, когда более десяти крупных мероприятий пришлось провести в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. По его словам, на них уделялось внимание «проблематике глобальной повестки дня, развитию межцивилизационного и межрелигиозного диалога, защите традиционных духовных и семейных ценностей, углублению гуманитарного сотрудничества, развитию молодежных связей и обменов, улучшению информационных потоков и коммуникации».

Минниханов упомянул юбилейные даты 2020 года, такие как 15-летие партнерства РФ с Организацией исламского сотрудничества и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. А также проведение международной конференции «Мусульманский мир перед вызовами пандемии: единение в условиях социального дистанцирования», научного форума «Россия — Африка: политика, экономика, история и культура», X международного форума «Ислам в мультикультурном мире» и других мероприятий, участие в первом праздновании Международного дня исламского искусства ЮНЕСКО.

«В текущем году, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса, на октябрь запланировано проведение выездного заседания группы стратегического видения в Королевстве Саудовская Аравия. Также 28–30 июля в Казани пройдет Международный экономический саммит „Россия — Исламский мир: KazanSummit“, выступающий ведущей экономической площадкой для группы. Приглашаем вас принять участие в этом ежегодном масштабном форуме», — подчеркнул Президент РТ.

Отдельно он остановился на значимости выхода группы «Россия — Исламский мир» на сотрудничество на межпарламентском уровне. Так, 15 июня при содействии группы пройдет онлайн-конференция с повесткой дня «Россия — Исламский мир: парламентское измерение сотрудничества», а осенью Совет Федерации организует парламентские слушания с приглашением делегации Парламентского союза государств — членов ОИС.

Рассказал Рустам Минниханов и событиях, которые в ближайшем будущем будет организовывать и принимать Татарстан. В частности, это празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией в 2021 году. «Ждем в нашей республике, в Казани большое количество гостей. В Татарстане расположены три объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе Казанский Кремль и Древний Болгар», — пояснил он.

Кроме того, в 2022 году Казань примет 45-ю сессию Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады. «В ближайшие годы в Татарстане состоятся и другие крупные международные спортивные соревнования. Будем рады видеть участников и гостей из мусульманского мира», — добавил Президент РТ.

«В ходе сегодняшней встречи мы продолжим обсуждать итоги нашей работы; расскажем о планах и перспективах. Хочу заверить, что мы готовы активизировать нашу работу», — заключил Рустам Минниханов.