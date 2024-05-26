Посла России в США возмутили слова Байдена о Путине

Президент США Джо Байден

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, назвав своего российского коллегу Владимира Путина «тираном», оскорбил в его лице всех граждан РФ. Об этом заявил в своем Telegram-канале посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

До этого Джо Байден, выступая на церемонии выпуска Военной академии в Вест-Пойнте, упомянул помощь, оказываемую США Украине в ходе противостояния с Россией, и охарактеризовал Владимира Путина как «жестокого тирана».

«Считаю такое поведение недопустимым для любого ответственного политика, а тем более лидера страны», — поделился своей оценкой этого события российский дипломат.

По мнению Антонова, подобное «словесное хамство» вызвано злобой властей Соединенных Штатов на то, что «Россия, говоря языком американцев, бросает вызов „миропорядку, основанному на правилах“».

«Делая выпады в адрес В. В. Путина, Джо Байден оскорбляет весь российский народ, демонстрирующий непоколебимую сплоченность вокруг руководителя нашего государства», — резюмировал посол, предложив американскому руководству смириться с «независимой и суверенной политикой» РФ.

Стоит отметить, что Джо Байден неоднократно резко высказывался в адрес Владимира Путина, причем как до, так и после начала широкомасштабного конфликта на Украине.