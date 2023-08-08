«Пошла просадка цены»: как сказался на шинном рынке уход зарубежных брендов

Стоимость легковых шин в России за первые шесть месяцев этого года снизилась в среднем на 14%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Цена снизилась на 14%

Стоимость легковых шин в России за первые шесть месяцев этого года снизилась в среднем на 14% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили «Татар-информу» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

Больше всего снизились цены на летнюю резину – на 23%, с 6,9 до 5,3 тыс. рублей.

Всесезонные шины подешевели на 17% – с 8,9 до 7,4 тыс. рублей.

Стоимость зимней резины снизилась на 8% – с 6,6 до 6 тыс. рублей.

При этом эксперты ЦРПТ отмечают, что распределение продаж по ценовым категориям остается таким же, как и в прошлом году: шины нижней ценовой категории занимают около 50% рынка, средняя ценовая категория – 25% и выше средней – также 25%.

По данным Росстата, средняя стоимость одной покрышки в Татарстане по итогам полугодия составила 4,7 тыс. рублей и это на 14% меньше, чем годом ранее, что подтверждает общий тренд в стране.

Инфографика Росстата

«Мы сравниваем очень турбулентный период»

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков отмечает, что снижение цены на шины стало результатом перегрева рынка в 2021-2022 годах. «Мы сравниваем очень турбулентный период прошлого года с непростым периодом этого. Ажиотажный спрос на шины достиг своего пика в 2021 году, когда их продали около 50 млн штук. И цены с марта 2021 года по март 2022-го выросли на 30-35%», – заявил «Татар-информу» Кадаков.

По его словам, если бы не закрытие границ из-за санкций, которое снизило спрос на автомобили в целом, то цена на шины должна была вырасти еще минимум на 15%. Однако возник дефицит автомобилей, а следовательно, и спрос на шины упал.

«И в результате мы получили диаметрально противоположную 2021 году картину: шин достаточно, а спрос упал, и пошла обратная просадка цены. Но фактически относительно перегретого уровня мы вернулись к ценам начала 2022 года, когда было все равно дорого», – считает эксперт.

Возник дефицит автомобилей, а следовательно, и спрос на шины упал Фото: © «Татар-информ»

Продакт-менеджер автомобильного портала «Дром» Владимир Питин также считает, что, несмотря на все изменения, вряд ли нынешнее снижение цен компенсирует их аномальный рост в 2022 году.

«Скорее всего, цены на новые шины снизились в результате значительного роста стоимости покрышек в прошлом году. В феврале 2022 года “Дром” фиксировал повышение цен до 71% — спустя год снижение на 22% не выглядит удивительным», – заявил Питин.

Производство снизилось, но вырос импорт

В первой половине 2023 года продано более 9,4 млн шин для легковых автомобилей – на 39% больше, чем годом ранее. Основная часть приходится на летнюю резину – 7,2 млн (77% от всего объема), еще 1,7 млн (18%) – на зимнюю резину и 365 тыс. (5%) – на всесезонную.

Татарстан, к слову, вошел в пятерку регионов России по объему продаж в расчете на 1 тыс. человек во втором квартале: реализовано 185,8 тыс. покрышек. Впереди – Рязанская область, Москва, Приморский край и Ростовская область.

Лидерами среди производителей шин стали Центральный и Приволжский федеральные округа Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В то же время в январе – июне в России было произведено 19,3 млн шин, что на 24% меньше, чем годом ранее. Однако поставки из-за пределов страны выросли почти в 1,5 раза – с 10 до 14,6 млн штук.

Лидерами среди производителей во втором квартале стали Центральный и Приволжский федеральные округа. Так, в Центральном округе произвели почти 8,5 млн шин, а в Приволжском – свыше 7,1 млн. Остальные ФО суммарно произвели 9,4 млн шин.

При этом легковых шин произведено 14,2 млн штук – на 27% меньше, чем годом ранее.

«Татнефть» стала лидером рынка по выпуску шинной продукции в этом году Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Лидером рынка стала «Татнефть»

В прошлом году российский рынок покинули сразу несколько компаний по производству шин: немецкая фирма Continental (производство в Калужской области), французский концерн Michelin (производство в Московской области), японская компания Bridgestone (производство в Ульяновской области), японская Yokohama (производство в Липецкой области) и итальянский концерн Pirelli.

Активы финской компании Nokian Tyres выкупила компания «Татнефть». Правительственная комиссия РФ по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила покупку «Татнефтью» активов Nokian Tyres в России в марте этого года. Сумма сделки составила 286 млн евро. В результате «Татнефть», как сообщила газета «Коммерсантъ», стала лидером рынка.

Максим Кадаков считает, что в скором времени завод ждут изменения в производстве. По его словам, производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 17 млн шин в год, что составляет примерно треть всего рынка шин в стране. Однако такое количество еще нужно продать.

Производственные мощности предприятия позволяют выпускать до 17 млн шин в год, однако такое количество еще нужно продать Фото: rais.tatarstan.ru

«Nokian Tyres – это одни из самых дорогих шин. Хороших, но дорогих. Раньше огромное их количество шло на экспорт. Но когда все это закрылось, то оказалось, что продать в России такое количество шин не так-то просто», – пояснил эксперт.

Кадаков добавил, что, вероятно, компания либо изменит состав шин, чтобы они стали более доступными, либо же полностью изменит линейку производства.

«Можно пытаться предельно сохранить качество и пытаться продать эти дорогие шины либо же перекраивать модельный ряд и выпускать шины попроще и подешевле, но тогда мы уже роняем бренд самого производства. Либо сделать какой-то микс этих вариантов», – заключил эксперт.