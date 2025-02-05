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Политика 5 февраля 2025 21:20

«Пощады не будет». Кадыров посоветовал бойцам ВСУ сдаться в плен

«Пощады не будет». Кадыров посоветовал бойцам ВСУ сдаться в плен
Фото: сайт главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к военнослужащим ВСУ. Он посоветовал им сложить оружие. Об этом чеченский лидер написал в своем телеграм-канале.

«Наш враг только тот, кто с оружием в руках выступает против интересов России и наших военнослужащих. Таким пощады не будет. Поэтому рекомендую всем, кто пока еще на стороне укровойск, сдаться в плен российской армии», – отметил Кадыров.

Он добавил, что сдавшиеся в плен смогут «сохранить себе жизнь, не портить её себе и своим близким».

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов назвал дату завершения спецоперации.

#Кадыров #чечня
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