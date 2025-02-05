Фото: сайт главы Чечни

Конфликт на Украине завершится уже в текущем году. Такую точку зрения выразил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Я тоже думаю, что в этом году уже война, она однозначно закончится», – сказал Алаудинов во время общения с военнопленными украинцами. Запись беседы в своем телеграм-канале опубликовал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не считает главу киевского режима Владимира Зеленского легитимным главой государства, но готова вести переговоры по урегулированию конфликта.