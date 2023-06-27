Посетители фонда «Защитники Отечества» в Казани получают консультации по 300 услугам МФЦ

В Казанском филиале государственного фонда «Защитники Отечества» посетители могут получить консультации по 300 услугам у специалиста МФЦ. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» директор ГБУ МФЦ в Республике Татарстан Ленара Музафарова.

«Как вы знаете, в Казани открылся филиал государственного фонда „Защитники Отечества“. Прием в помещении фонда ведут разные специалисты, в их числе и специалист МФЦ. Это его рабочее место на постоянной основе. В течение дня много людей, это родители и жены военнослужащих, приходит, интересуется, какие есть дополнительные услуги. Специалист ведет консультации по всем услугам, которые в настоящее время оказывает МФЦ, а их около 300», — пояснила спикер.

Отделение фонда в республике расположилось на базе Дворца культуры химиков на проспекте Ямашева. Его торжественное открытие состоялось 31 мая.