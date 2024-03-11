«Посетил бы каждый концерт, не будь я дирижером»: Рустем Абязов о L’arte del arco

Сегодня в Казани стартовал двенадцатый по счету международный фестиваль L’arte del arco. Впечатлениями от мероприятия поделился с «Татар-информом» его создатель, дирижер Рустем Абязов.

«Если бы я был просто слушателем, а не дирижером, я бы ходил на все фестивали L’arte del arco потому что в программах всегда участвуют самые блестящие исполнители, в этом смысл фестиваля. В этом году нам удалось пригласить даже двух иностранцев, несмотря на все трудности. Выступает замечательный венгр Антал Залай, знаменитый уже на весь мир. И выдающийся итальянский скрипач Доменико Нордио», – рассказал Абязов.

Фото: «Татар-информ»

Он подчеркнул, что завтра музыканты фестиваля отправятся давать концерт в Нижнекамске, но попасть на него уже невозможно – билеты распроданы все.

«Чтобы услышать лучших солистов, играющих на струнных смычковых инструментах, я рекомендую не полениться и приехать 18-го марта в Набережные Челны, послушать Нордио. В Казани он тоже будет выступать. И сами программы, и солисты, и атмосфера фестиваля стоят того, чтобы непременно там побывать», – рассказал Абязов.

Сегодня на открытии фестиваля выступает казанский камерный оркестр «La Primavera», скрипач Антал Залай и выпускник Казанской государственной консерватории, лауреат всероссийских и международных конкурсов, контрабасист Алексей Власов.

Напомним, международный фестиваль L’arte del arco проходит с 11 по 18 марта в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах. Впервые в рамки фестиваля L’arte del arco включен еще один фестиваль – он посвящен 65-летию маэстро Абязова. Откроет его московская пианистка Элеонора Карпухова. Абязов в первый вечер предстанет в качестве скрипача. В программе фестиваля также заявлены сочинения Чайковского, Вивальди, Пьяццоллы, Кусевицкого, Фролова, Денисова и др.