На фестивале L'arte del arco в Татарстане выступят исполнители из Италии и Венгрии

На международный фестиваль L’arte del arco в Татарстан приедут солисты из Италии и Венгрии. Концерты пройдут с 11 по 18 марта в Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба оркестра La Primavera.

Музыкальный проект придумал дирижер Рустем Абязов в гастрольной поездке. Сегодня он вырос в пятидневный марафон с концертами в городах республики, мировыми премьерами и бесплатными мастер-классами для детей от звезд классической музыки.

Фото: Пресс-служба оркестра La Primavera

Международный фестиваль L’arte del arco состоится в этом году в двенадцатый раз. В этот раз в республике выступят скрипачи Доменико Нордио из Италии и Антал Залай из Венгрии, виолончелист Сергей Пономарев. Публика вновь услышит солирующий контрабас от Алексея Власова. Впервые в рамки фестиваля L’arte del arco включен еще один фестиваль – он посвящен 65-летию маэстро Абязова. Откроет его московская пианистка Элеонора Карпухова. Абязов в первый вечер предстанет в качестве скрипача.

В программе фестиваля также заявлены сочинения Чайковского, Вивальди, Пьяццоллы, Кусевицкого, Фролова, Денисова и др.

«Несколько последних фестивалей были непростыми, все резко менялось в самый последний момент. Надеемся, в этом сезоне запланированной программе быть. Мы ждем замечательных солистов, которых представим казанской, нижнекамской и челнинской публике», – рассказал художественный руководитель фестиваля и Казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов.

По многолетней фестивальной традиции приглашенные солисты проведут бесплатные мастер-классы для воспитанников детских музыкальных школ и музыкальных колледжей Казани.

Все концерты фестиваля будут транслироваться онлайн. Подробнее ознакомиться с афишей фестиваля можно по ссылке.