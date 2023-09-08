Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Пошел в ЧВК вслед за братом»: история погибшего в Артемовске жителя Зеленодольска
Андрею Голеноку было 33 года. 16 марта он погиб во время сражения за Артемовск. Его супруга рассказала, что у мужа была бронь от предприятия, где он работал, тем не менее он не смог сидеть дома, пока другие умирают за Родину. История отваги и настоящего мужества в репортаже «Татар-информа».
«Ребенку сложно объяснить, что такое смерть»
С момента потери прошло лишь несколько месяцев, но вдова героя Анжела Голенок на встрече с журналистами старается держаться уверенно. Она с такой гордостью рассказывает про мужа, что слушаешь – и захватывает дух.
Анжеле пришлось стать сильной с того момента, когда любимый сообщил ей о своем решении отправиться на фронт. 1 сентября их сын – копия папы – пошел в первый класс. Мальчик до сих пор не может понять, что отца больше нет.
«Он постоянно спрашивает меня про папу, говорит: “Наверное, он там себе уже купил квартиру”. Я только киваю в ответ. Ребенку сложно объяснить, что такое смерть», – говорит Анжела.
В 2016 году Андрей Голенок был призван в армию. Попал в Воздушно-десантные войска, служил в Дагестане. Когда два года службы подходили к концу, началась война в Южной Осетии. Тогда он подписал контракт и отправился в горячую точку. Андрей был старшим разведчиком. Уже после окончания контракта ему присвоили статус ветерана боевых действий.
Еще в армии Андрей получил водительские права и, вернувшись, работал водителем. В 2011 году он познакомился со своей будущей женой. В 2013-м они поженились.
«У меня уже была трехлетняя дочь. В 2016 году у нас родился Ярослав. Андрей был примерным отцом. После работы сразу бежал домой. Он был очень домашним. Я даже говорила ему: “Сходи куда-нибудь с друзьями, погуляй”. Муж был очень сильно привязан к сыну, если у Андрея был выходной, в садик его сам водил и забирал. Они очень много времени проводили вместе», – вспоминает Анжела.
Андрей воспитывал сына патриотом – мальчик в свои семь лет говорит, что обязательно пойдет в армию и будет, как папа, водителем.
«Я – ветеран боевых действий, не могу сидеть и баранку крутить, пока ребята туда уехали»
«Когда начали приходить повестки, Андрей работал в ПАТП, ему выдали бронь. Вроде бы я успокоилась, все улеглось. Но я заметила, что он сам не свой, спрашиваю у него, что не так, а он говорит: “Я, наверное, неправильно поступил. Я сам ветеран боевых действий, но буду сидеть и баранку крутить, пока многие ребята туда уехали”», – рассказывает Анжела.
Старший брат Андрея, Вячеслав Голенок, на тот момент служил в ЧВК «Вагнер». На фронт он отправился еще в августе. Андрей решил пойти по стопам брата, несмотря на то что тот был против этого.
«Муж не сразу сообщил мне о своем решении. Я узнала об этом за неделю до отправки. Он мне говорил: “Ты меня не поймешь. Ты не была в горячих точках, ты не видела всего этого”. Я даже хотела ему ногу сломать, лишь бы его не взяли. Андрея и мама отговаривала, но он никого не слушал. В итоге сказал: “Я больше не хочу ничего слышать на эту тему”. Пришлось смириться. Мы до последнего были уверены, что он вернется», – вспоминает вдова.
Андрей ушел 4 февраля. Сразу же началась подготовка, которая продлились до 23 февраля, после чего бойца отправили в Артемовск. С братом он так и не встретился.
«Еще пока Андрей был в учебке, говорил мне, что все хорошо, все в порядке. У него всегда все было только хорошо. Он никогда не говорил, что ему было тяжело, что ему там плохо. Наверное, не хотел меня расстраивать», – рассуждает Анжела.
После того как Андрея отправили в зону СВО, он лишь один раз позвонил домой. Это было 8 Марта.
«Мне кажется, муж даже не вспомнил про праздник. Он был абсолютно спокоен. Спросил только, вернулся ли его брат. Но Слава тогда еще был в пути. Я успела спросить, все ли у него хорошо. Андрей сказал: “Не переживай, у меня все хорошо”. Больше звонков от него не было. Мы говорили буквально минуту. Мне кажется, муж боялся, что и он погибнет, и брат тоже, а может быть, что-то предчувствовал», – рассказывает вдова.
16 марта Андрей погиб.
«Он получил смертельное ранение, осколочную травму груди. Нам не раскрыли все обстоятельства его гибели, сказали только, что он находился в окопе и по ним ударил танк. Андрей умер быстро, он не мучился. В отличие от других погибших его быстро забрали с поля боя. Многие лежали очень долго. В апреле тело доставили домой, других долго не могли привезти», – поделилась воспоминаниями Анжела.
Патрульный автомобиль сопровождал колонну людей, которые пришли попрощаться с Андреем
Тело героя доставили в цинковом гробу, разрешили родным вскрыть его, но никто из них не решился.
«Андрея похоронили с почестями. В военкомате помогли все организовать, играл оркестр. Проводить его пришло большое количество людей, собрались друзья, бывшие коллеги. Полиция выделила патруль для сопровождения всей этой огромной колонны. Даже пришлось дорогу перекрыть. Я очень благодарна всем, кто пришел проводить Андрея», – говорит Анжела Голенок.
Бойца похоронили рядом с тремя другими жителями Зеленодольска, которые служили в ЧВК. В их числе Игорь Богаченко, осужденный за ограбление икассаторской машины.
Как и многие десантники, Андрей 2 августа встречался с боевыми товарищами в парке Победы. В этом году все они пришли на могилу бойца, чтобы почтить его память.
«Андрей был очень правильным. Он всегда говорил все прямо в глаза, никогда не шептал ничего за спиной у людей. За это его и уважали. Если кому-то была нужна помощь, муж всегда шел навстречу, откладывал свои дела и бежал помогать», – поделилась воспоминаниями Анжела.
31 августа вдове Андрея вручили орден Мужества, которым ее супруг был награжден посмертно. Также ей вручили награды ЧВК «Вагнер»: Черный крест, Золотой крест «За отвагу и мужество» и Крест «За кровь и храбрость».
Фотографии предоставлены Анжелой Голенок
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа