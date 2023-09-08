«Пошел в ЧВК вслед за братом»: история погибшего в Артемовске жителя Зеленодольска

Андрей Голенок погиб во время сражения за Артемовск

«Ребенку сложно объяснить, что такое смерть»

С момента потери прошло лишь несколько месяцев, но вдова героя Анжела Голенок на встрече с журналистами старается держаться уверенно. Она с такой гордостью рассказывает про мужа, что слушаешь – и захватывает дух.

Анжеле пришлось стать сильной с того момента, когда любимый сообщил ей о своем решении отправиться на фронт. 1 сентября их сын – копия папы – пошел в первый класс. Мальчик до сих пор не может понять, что отца больше нет.

«Он постоянно спрашивает меня про папу, говорит: “Наверное, он там себе уже купил квартиру”. Я только киваю в ответ. Ребенку сложно объяснить, что такое смерть», – говорит Анжела.

В 2016 году Андрей Голенок был призван в армию. Попал в Воздушно-десантные войска, служил в Дагестане. Когда два года службы подходили к концу, началась война в Южной Осетии. Тогда он подписал контракт и отправился в горячую точку. Андрей был старшим разведчиком. Уже после окончания контракта ему присвоили статус ветерана боевых действий.

В 2016 году Андрей Голенок был призван в армию. Попал в Воздушно-десантные войска, служил в Дагестане

Еще в армии Андрей получил водительские права и, вернувшись, работал водителем. В 2011 году он познакомился со своей будущей женой. В 2013-м они поженились.

«У меня уже была трехлетняя дочь. В 2016 году у нас родился Ярослав. Андрей был примерным отцом. После работы сразу бежал домой. Он был очень домашним. Я даже говорила ему: “Сходи куда-нибудь с друзьями, погуляй”. Муж был очень сильно привязан к сыну, если у Андрея был выходной, в садик его сам водил и забирал. Они очень много времени проводили вместе», – вспоминает Анжела.

Андрей воспитывал сына патриотом – мальчик в свои семь лет говорит, что обязательно пойдет в армию и будет, как папа, водителем.

«Андрей был примерным отцом. После работы сразу бежал домой»

«Я – ветеран боевых действий, не могу сидеть и баранку крутить, пока ребята туда уехали»

«Когда начали приходить повестки, Андрей работал в ПАТП, ему выдали бронь. Вроде бы я успокоилась, все улеглось. Но я заметила, что он сам не свой, спрашиваю у него, что не так, а он говорит: “Я, наверное, неправильно поступил. Я сам ветеран боевых действий, но буду сидеть и баранку крутить, пока многие ребята туда уехали”», – рассказывает Анжела.

Старший брат Андрея, Вячеслав Голенок, на тот момент служил в ЧВК «Вагнер». На фронт он отправился еще в августе. Андрей решил пойти по стопам брата, несмотря на то что тот был против этого.

«Муж не сразу сообщил мне о своем решении. Я узнала об этом за неделю до отправки. Он мне говорил: “Ты меня не поймешь. Ты не была в горячих точках, ты не видела всего этого”. Я даже хотела ему ногу сломать, лишь бы его не взяли. Андрея и мама отговаривала, но он никого не слушал. В итоге сказал: “Я больше не хочу ничего слышать на эту тему”. Пришлось смириться. Мы до последнего были уверены, что он вернется», – вспоминает вдова.

Андрей ушел 4 февраля. Сразу же началась подготовка, которая продлились до 23 февраля, после чего бойца отправили в Артемовск. С братом он так и не встретился.

«Еще пока Андрей был в учебке, говорил мне, что все хорошо, все в порядке. У него всегда все было только хорошо. Он никогда не говорил, что ему было тяжело, что ему там плохо. Наверное, не хотел меня расстраивать», – рассуждает Анжела.

16 марта Андрей погиб

После того как Андрея отправили в зону СВО, он лишь один раз позвонил домой. Это было 8 Марта.

«Мне кажется, муж даже не вспомнил про праздник. Он был абсолютно спокоен. Спросил только, вернулся ли его брат. Но Слава тогда еще был в пути. Я успела спросить, все ли у него хорошо. Андрей сказал: “Не переживай, у меня все хорошо”. Больше звонков от него не было. Мы говорили буквально минуту. Мне кажется, муж боялся, что и он погибнет, и брат тоже, а может быть, что-то предчувствовал», – рассказывает вдова.

16 марта Андрей погиб.

«Он получил смертельное ранение, осколочную травму груди. Нам не раскрыли все обстоятельства его гибели, сказали только, что он находился в окопе и по ним ударил танк. Андрей умер быстро, он не мучился. В отличие от других погибших его быстро забрали с поля боя. Многие лежали очень долго. В апреле тело доставили домой, других долго не могли привезти», – поделилась воспоминаниями Анжела.

Патрульный автомобиль сопровождал колонну людей, которые пришли попрощаться с Андреем

Тело героя доставили в цинковом гробу, разрешили родным вскрыть его, но никто из них не решился.

«Андрея похоронили с почестями. В военкомате помогли все организовать, играл оркестр. Проводить его пришло большое количество людей, собрались друзья, бывшие коллеги. Полиция выделила патруль для сопровождения всей этой огромной колонны. Даже пришлось дорогу перекрыть. Я очень благодарна всем, кто пришел проводить Андрея», – говорит Анжела Голенок.

Бойца похоронили рядом с тремя другими жителями Зеленодольска, которые служили в ЧВК. В их числе Игорь Богаченко, осужденный за ограбление икассаторской машины.

Как и многие десантники, Андрей 2 августа встречался с боевыми товарищами в парке Победы. В этом году все они пришли на могилу бойца, чтобы почтить его память.

Бойца похоронили рядом с тремя другими жителями Зеленодольска, которые служили в ЧВК

«Андрей был очень правильным. Он всегда говорил все прямо в глаза, никогда не шептал ничего за спиной у людей. За это его и уважали. Если кому-то была нужна помощь, муж всегда шел навстречу, откладывал свои дела и бежал помогать», – поделилась воспоминаниями Анжела.

31 августа вдове Андрея вручили орден Мужества, которым ее супруг был награжден посмертно. Также ей вручили награды ЧВК «Вагнер»: Черный крест, Золотой крест «За отвагу и мужество» и Крест «За кровь и храбрость».

Фотографии предоставлены Анжелой Голенок