Пошел на СВО по зову сердца и заработал на квартиру: история бойца из Лениногорска

Штурмовик и сапер Сергей Трофимов из Лениногорска по зову сердца отправился на спецоперацию.

С первого дня Сергею не давала покоя мысль, что он тоже может внести свой вклад в победу. Приняв окончательное решение, в 2023 году он заключил контракт с Министерством обороны и отправился на передовую. За лентой товарищи по оружию дали ему позывной Волпи.

Командованием Сергей Трофимов был назначен специалистом по наступлению и штурму зданий и укреплённых позиций противника. Штурмовик должен обладать навыками и знаниями по захвату и работе в зданиях, окопах, траншеях и прочих укреплённых позициях.

Сергей быстро адаптировался к требуемым задачам во время военного слаживания, которое прошло в три этапа.

«Это были самые сложные дни. Не все выдерживали огромную нагрузку по тактической, инженерной, медицинской и физической подготовке. Но это продиктовано требованиями военного времени. Чем быстрее ты научишься грамотно действовать во время боя и взаимодействовать с личным составом, тем большую пользу ты принесешь», — делится Сергей Трофимов.

Времени на раскачку не было. С раннего утра и до поздней ночи боец оттачивал полученные знания на практике.

Задача штурмовика в команде — захват точки и удержания её до подхода основных сил. Штурмовики являются авангардом группы при захвате зданий. Если бойцы прикрытия и пулемётчики занимаются огневым подавлением, то штурмовики первыми пробиваются к укреплению и зачищают его. После захвата укрепрайона бойцы действуют согласно приказаниям командира группы: либо пробиваются к следующему укреплению, либо переходят в оборону или контрштурм. При отступлении или оставлении позиции штурмовики уходят последними.

Понимая всю серьезность возложенной на него ответственности, Сергей готовился серьезно. Командование высоко оценило старания бойца, отразившиеся в отличных показателях в бою.

Вскоре Сергей был назначен сапером, стал выполнять задачи по установке минно-взрывных заграждений, противопехотных, противотранспортных и противотанковых мин, созданию невзрывных заграждений, проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях противника, обезвреживанию и уничтожению мин и фугасов.

Он участвовал в возведении мостов, переправ, укрепленных позиций, дотов, дзотов, строительстве рокадных дорог, прокладке путей для техники и личного состава в труднодоступных местах.

Во время очередного штурма Сергей Трофимов получил тяжелое ранение. Усилием воли он удерживал сознание, думая о самых близких — жене Зарине и сыне Никите.

Его спасли, эвакуационная группа вовремя заметила раненого бойца. Его удалось быстро эвакуировать с поля боя. Военные хирурги в госпитале Антрацита провели несколько операций: ногу удалось сохранить.

Обо всех этих событиях Сергей умолчал, Зарина узнала о ранении намного позже, когда муж уже возвращался домой. Полгода, в течение которых боец выполнял боевые задачи, тянулись для родных долго. А он как мог успокаивал супругу. «У меня всё хорошо, как у вас дела, как сын?» — спрашивал он во время коротких звонков, когда была возможность.

В связи с полученным на СВО ранением военному положена материальная компенсация. Еще в марте 2022 года Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах участникам специальной военной операции за ранение — 3 млн рублей. Семья Тимофеевых планирует на эти средства приобрести квартиру.

Военно-врачебная комиссия признала Сергея Трофимова непригодным к дальнейшему выполнению боевых задач. Но иногда боец все же надевает военную форму и медали. Он внес свой вклад в приближение Победы.

Сегодня Сергей мечтает об одном — чтобы дочка, которую они очень ждут, родилась здоровой. Уже в августе в семье ожидается прибавление.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.