«Посадить нельзя выпустить»: суд поставил точку в новом деле экс-главы «Спурт Банка»

Вахитовский суд Казани сегодня вынес обвинительный приговор экс-главе «Спурт Банка» Евгении Даутовой

Фото: © «Татар-информ»

Приговор был обвинительным, но Даутову освободили в зале суда

Вахитовский суд Казани сегодня вынес обвинительный приговор экс-главе «Спурт Банка» Евгении Даутовой. По каждому из трех эпизодов злоупотребления полномочиями суд назначил ей по году лишения свободы. Однако сегодня ее освободили от наказания по всем эпизодам из-за того, что истек срок давности привлечения к уголовной ответственности.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по двум из трех эпизодов у Даутовой истек срок давности. Сегодня суд переквалифицировал последний – самый тяжкий эпизод с выдачей кредитов на 712 миллионов рублей с части второй статьи 201-й на часть первую этой же статьи. Если по второй части этой статьи срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет десять лет, то по первой части – всего шесть лет.

В связи с этим Евгению Даутову освободили от наказания по всем трем эпизодам и отпустили в зале суда. Ее адвокаты заявили, что не будут давать комментарии, пока суд не передаст им печатную версию приговора. Сама Евгения Даутова от каких-либо комментариев также отказалась.

На прошлых заседаниях экс-глава «Спурт Банка» и ее адвокаты настаивали на том, что их не устраивает окончание дела по истекшим срокам давности. Она хотела, чтобы ее оправдали по всем трем эпизодам из-за отсутствия состава преступления.

Обдумает свои дальнейшие действия и сторона обвинения.

«Вопрос об обжаловании стороной гособвинения будет решаться после изучения мотивировки принятого судебного решения», – сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Евгению Даутову освободили от наказания по всем эпизодам из-за того, что истек срок давности привлечения к уголовной ответственности Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

В чем обвиняли экс-главу «Спурт Банка»?

6 июля 2022 года Даутова предстала перед Вахитовским судом по новому уголовному делу, ее обвинили в трех эпизодах превышения полномочий. За время судебного следствия, как мы уже написали выше, у двух из трех эпизодов истекли сроки давности.

Напомним, по версии следствия, «Спурт Банк» в 2016 году выдал кредит на 100 миллионов рублей на погашение займов некоего ООО «Торговля и логистика». Однако, как установили следователи, в действительности компания никакую деятельность не вела.

Второй эпизод связан был с тем, что Даутова выдала кредит на 78 миллионов рублей сама себе. По версии следствия, Даутова разработала схему выдачи финансовых средств компании и предоставляла в банк недостоверные сведения при получении займов. Сотрудники банка верили ей и не знали о ее намерениях. Подсудимая действовала умышленно, осознавая последствия, и понимала, что ее действия нанесут вред банку и он не сможет выполнить свои обязательства перед вкладчиками.

Третий эпизод этого дела связан с выдачей кредитов на 712 миллионов рублей. По версии следствия, с 5 сентября 2013-го по 6 февраля 2017 года Даутова, вопреки интересам «Спурт Банка», в целях извлечения выгоды и преимущества в виде финансирования принадлежащих ей ОАО «Казанский завод синтетического каучука» и ОАО «КЗСК-Силикон» выдала кредиты нескольким подконтрольным компаниям, в том числе прописанным в других регионах России. Они были направлены на финансирование нефтехимического комплекса, но привели к образованию невозвратной задолженности в 712 млн рублей.

Напомним, что это не первое уголовное дело Евгении Даутовой.

На прошлых заседаниях экс-глава «Спурт Банка» и ее адвокаты настаивали на том, что их не устраивает окончание дела по истекшим срокам давности Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Первое уголовное дело закончилось реальным сроком

Первое уголовное дело в отношении экс-главы «Спурт Банка» возбудили в 2018 году по статьям о фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации и о злоупотреблении полномочиями.

20 июня того же года Приволжский суд Казани отправил ее под домашний арест. А на следующем судебном заседании ее обвинили в выводе денег почти на 250 миллионов рублей.

По версии следствия, «Спурт Банк» с 2012 по 2017 год прокредитовал 26 подконтрольных Даутовой компаний более чем на 2,4 млрд рублей. Средства же в конечном итоге пошли на финансирование Казанского завода синтетического каучука, или КЗСК. Эта деятельность была классифицирована как злоупотребление полномочиями. В отчетности банка не учитывался риск невозврата этих кредитов, что было расценено как фальсификация финансовой отчетности.

По итогам суда по первому уголовному делу Даутову признали виновной в фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации и злоупотреблении полномочиями. Тогда Вахитовский суд отправил ее в колонию общего режима на 3 года и 1 месяц.

30 апреля 2020 года Кировский районный суд Казани удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Даутовой, так как администрация следственного изолятора №2, где она отбывала свое наказание, рекомендовала ее отпустить. На тот момент Даутова отбыла уже больше половины назначенного ей срока.

Другими словами, 26 июня 2020 года Евгения Даутова вышла из СИЗО по решению об условно-досрочном освобождении, а спустя два года – в июне 2022-го – на нее возбудили новое дело. Чем оно закончилось, мы уже рассказали выше – ее признали виновной, но отпустили из-за того, что истек срок давности.