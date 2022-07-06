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Происшествия
6 июля 2022  09:09

Экс-глава «Спурт Банка» вновь предстала перед судом, но уже по новому уголовному делу

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Вахитовский районный суд Казани вновь рассматривает дело экс-главы «Спурт Банка» Евгении Даутовой по новому уголовному делу. В этот раз ее обвиняют в злоупотреблении полномочиями. 

Фото: © Никита Алешкевич / «Татар-информ»

Следствие считает, что она незаконно выдавала себе и своим организациям кредиты. Этим банку был причинен ущерб на 890 миллионов рублей. С помощью этих кредитов Даутова финансировала свои организации «КЗСК» и «КЗСК-Силикон» – это привело к образованию невозвратной кредитной задолженности на 712 млн.

Фото: © Никита Алешкевич / «Татар-информ»

Сегодня ожидается оглашение обвинительного заключения, после чего суд перейдет к допросу свидетелей. 

Ранее бывшая глава «Спурт Банка» Евгения Даутова уже частично отбыла срок в колонии общего режима, после чего её условно-досрочно освободили. Даутова обвинялась в злоупотреблении полномочиями и фальсификации документов.

Фото: © Никита Алешкевич / «Татар-информ»

Фото: © Никита Алешкевич / «Татар-информ»

 

#евгения даутова #спурт банк #суд
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