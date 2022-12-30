Порядок движения поезда из Кизнера в Казань изменится в январе

Порядок движения пригородного поезда сообщением Кизнер — Казань изменится с 10 января. Об этом сообщает пресс-служба компании «Содружество».

Поезд №6925 из Кизнера до станции Вятские Поляны проследует по действующему расписанию. В Вятских Полянах электричка будет в 20.08–20.09, а затем доедет до Кукмора в 20.17–20.18.

Далее до Казани поезд поедет по действующему расписанию.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что дополнительные пригородные поезда из Ижевска в Нижнекамск и в обратном направлении назначат с 1 января.