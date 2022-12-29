Дополнительные ежедневные поезда из Ижевска в Нижнекамск назначат с 1 января

Дополнительные пригородные поезда из Ижевска в Нижнекамск и в обратном направлении назначат с 1 января 2023 года, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

«Поезда вводятся для улучшения качества обслуживания пассажиров. Они будут курсировать ежедневно», – отметили в пресс-службе.

Электричка №6755/6756 отправится со станции Ижевск в 4.40 и прибудет в Нижнекамск в 8.13. Поезд №6757/6758 будет выезжать из Нижнекамска в 16.36 и прибывать в Ижевск в 22.28.

В расписании указано местное время.