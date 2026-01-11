Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Порядка 450 тыс. человек стали участниками мероприятий поезда Деда Мороза на вокзалах российских городов в ходе пятого сезона проекта. Об этом сообщили в РЖД.

«Этот сезон длился 54 дня. Поезд преодолел свыше 20 тыс. километров и привез радость и сказку в 70 больших и малых российских городов. Участниками праздничных мероприятий на вокзалах стали почти 450 тысяч человек», – сказал замглавы РЖД Дмитрий Пегов.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция. Во главе поезда – паровоз, а в составе – вагон-приемная, сказочная деревня и вагон Снежной королевы для игр, вагон – кукольный театр и вагон – сцена для представлений, а также лавка с сувенирами, ресторан и буфет для чаепитий.

Проект стартовал в 2021 году. С тех пор зимний волшебник побывал более чем в 360 городах, проехал свыше 120 тыс. километров. Праздничные мероприятия на вокзалах за эти годы посетили более 2 млн гостей.

Напомним, в столицу Татарстана поезд Деда Мороза прибыл 22 декабря. На перроне главного волшебника страны и его внучку – Снегурочку – радостно встречали взрослые и дети.