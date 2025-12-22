«Верьте в добрую сказку»: в Казань прибыл поезд Деда Мороза

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На железнодорожный вокзал «Казань» сегодня прибыл празднично украшенный поезд Деда Мороза. На перроне главного волшебника страны и его внучку – Снегурочку – радостно встретили взрослые и дети.

«Я рада снова в вашем славном городе побывать и с вами повидаться. По традиции, привезла вам поклоны и наилучшие пожелания с Русского Севера. Новый год – добрый и светлый праздник. Пусть сбудется каждая ваша мечта», – поприветствовала всех собравшихся Снегурочка.

Дед Мороз рассказал, что приехал из Великого Устюга со своими помощниками. «Очень рад нашей встрече. Соскучился я по всем своим внучатам. Долго я добирался из вотчины своей заснеженной. Самое главное для нас – подарить вам волшебный праздник. Новый год – волшебная пора», – отметил он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Поздравив всех с наступающим Новым годом, Дед Мороз пожелал юным казанцам «творить добрые дела». «Вы – маленькие волшебники с большим сердцем. Я точно знаю, что вы меня не подведете. Все добрые и искренние желания обязательно сбудутся, – подчеркнул он. – Пусть жизнь наполнится счастливыми мгновениями, а волшебство всегда будет рядом. Верьте в добрую сказку, ведь она есть в каждом благом деле, в каждом искреннем слове и в каждом любящем сердце. Здоровья вам крепкого, богатырского, и исполнения всех самых заветных желаний».

С наступающим праздником горожан также поздравила начальник Управления культуры исполкома Казани Алия Загидуллина. «Пусть в семье у каждого будет тепло, пусть детишки растут на радость. А дети – радуйте своих родителей, учитесь всему новому, будьте добры», – сказала она.

Загидуллина поблагодарила Деда Мороза за то, что он приехал через всю Россию поздравить казанских детей с Новым годом.

Остановка поезда на вокзале Казани продлится сегодня до 18 часов. Во время стоянки горожан ждет праздничная развлекательная программа с участием артистов и аниматоров. Безопасность на площадке обеспечивают сотрудники Росгвардии.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция. Во главе поезда – паровоз, а в составе – вагон-приемная, сказочная деревня и вагон Снежной королевы для игр, вагон – кукольный театр и вагон – сцена для представлений, а также лавка с сувенирами, ресторан и буфет для чаепитий.

В этом году сказочный состав отправился уже в пятое путешествие по России. Оно началось 19 ноября во Владивостоке, а завершится 11 января в Великом Устюге. Всего поезд проедет более 20 тыс. километров и посетит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и европейской части страны.

С момента своего создания поезд посетил 302 города, преодолев более 108 тыс. километров, и провел в пути 244 дня.

Видео: Надежда Гордеева / «Татар-информ».