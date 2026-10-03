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Общество 3 октября 2026 13:01

Порядка 30 призывников из Татарстана выбрали альтернативную гражданскую службу

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В период осеннего призыва чуть более 30 жителей Татарстана подали заявления на замену военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу. Призывные комиссии рассмотрели все заявления и приняли решения о замене службы. Об этом в интервью «Татар-информу» рассказал военный комиссар Республики Татарстан полковник Юрий Беляев.

«В рамках осеннего призыва эти молодые люди будут направлены к местам прохождения альтернативной гражданской службы. Как правило, это медицинские организации и учреждения социального обеспечения. Соответствующее задание уже поступило от Федеральной службы по труду и занятости РФ», – рассказал Юрий Беляев.

#срочная служба
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