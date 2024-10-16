Порядка 170 человек привились от гриппа на железнодорожных вокзалах Казани

В Казани на железнодорожных вокзалах от гриппа привились 173 человека. Об этом сообщает мэрия Казани.

На вокзале Казань-1 на улице Чернышевского прививки получили 106 человек, а на вокзале Казань-2 процедуру прошли 67 жителей и гостей столицы Татарстана.

Управление здравоохранения Казани заявило, что пункты вакцинации останутся открытыми и во время саммита БРИКС.

Акция стартовала 24 сентября. Мобильные пункты работают круглосуточно, предлагая бесплатные прививки всем желающим старше 18 лет при наличии паспорта.

Для тех, кто предпочитает обращаться в поликлинику, вакцинация также доступна бесплатно и без предварительной записи.