Португалия отправит Украине танки Leopard 2
Португалия предоставит Украине несколько танков Leopard 2. Об этом объявил Премьер-министр страны Антониу Кошта, сообщает ТАСС.
«Мы сейчас работаем над тем, чтобы отправить некоторые наши танки», — рассказал он во время визита в ЦАР.
По его словам, точное количество танков, которые отправят Киеву, будет объявлено позднее — «в подходящее время».
Кошта добавил, что Португалия сотрудничает с ФРГ, чтобы получить детали для ремонта некоторых машин. Поэтому танки будут переданы Украине лишь к концу марта.
Ранее Президент России Владимир Путин напомнил, что Москва в отличие от западных стран не отправляет свои танки к границам других государств и поставки Leopard на Украину не останутся без ответа. Он также заметил символичность самой ситуации: против России вновь выступят немецкие танки с крестами на бортах.