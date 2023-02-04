Португалия отправит Украине танки Leopard 2

Португалия предоставит Украине несколько танков Leopard 2. Об этом объявил Премьер-министр страны Антониу Кошта, сообщает ТАСС.

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы отправить некоторые наши танки», — рассказал он во время визита в ЦАР.

По его словам, точное количество танков, которые отправят Киеву, будет объявлено позднее — «в подходящее время».

Кошта добавил, что Португалия сотрудничает с ФРГ, чтобы получить детали для ремонта некоторых машин. Поэтому танки будут переданы Украине лишь к концу марта.

Ранее Президент России Владимир Путин напомнил, что Москва в отличие от западных стран не отправляет свои танки к границам других государств и поставки Leopard на Украину не останутся без ответа. Он также заметил символичность самой ситуации: против России вновь выступят немецкие танки с крестами на бортах.