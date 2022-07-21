Португалия не поддержала предложение ЕС по экономии газа

Португалия выступила против плана Еврокомиссии по экономии газа, так как это предложение не учитывает различия между странами, заявил госсекретарь по окружающей среде и энергетике республики Жоау Галамба. Об этом сообщает ТАСС.

«Это не может быть применено к Португалии», — сказал он, отметив, что страны, «которые себя не защитили», «теперь просят о помощи», вынуждая республику остаться без электричества.

Ранее вице-премьер, министр экологического перехода и демографического вызова Испании Тереса Рибера сообщила, что Мадрид тоже не разделяет инициативу Еврокомиссии. Напомним, 20 июля был опубликован документ, согласно которому страны Евросоюза к концу сентября этого года должны представить планы по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.

Накануне еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон объявил, что из-за кризиса страны ЕС должны подготовиться впервые провести зиму без российского газа.