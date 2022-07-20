Еврокомиссар Бретон заявил о подготовке ЕС к зиме без российского газа

Страны — члены Европейского Союза должны подготовиться к предстоящей зиме на фоне энергетического кризиса, который усугубляется экономическими, геополитическими и климатическими проблемами. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы защитить наши семьи, сотрудников, промышленность. Действуя на общеевропейском уровне, в духе солидарности, мы можем отделить наши энергетические потребности от потребностей России», — написал он в своем Twitter’е.

По словам европейского чиновника, сейчас Еврокомиссия работает над новой инициативой по обеспечению безопасности энергоснабжения для экономики и общества. Она будет основана на трех основных принципах: «замещении», «солидарности» и «умеренности».

Первоочередной мерой Бретон счел отделение энергетических потребностей Евросоюза от России. «Сейчас необходимо сделать все, чтобы найти альтернативы российскому газу, для производства электроэнергии, для отопления, для промышленности и так далее», — подчеркнул он.

Кроме того, для прохождения следующей зимы потребуется, чтобы каждое входящее в ЕС государство взяло на себя ряд обязанностей и показало, что приняло все необходимые меры для сокращения спроса на газ из РФ.

Еще одной мерой должна стать упорядоченная экономия энергии, уверен Бретон. Еще весной Еврокомиссия оценила потенциальную экономию энергии примерно в 15 млрд куб. метров. «Но мы, несомненно, можем добиться большего <…>», — убежден политик.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что «Газпром» повторно запросил документы на турбину для трубопровода «Северный поток», которая ранее была временно задержана в Канаде после ремонта из-за антироссийских санкций. При этом с 11 по 21 июля работа обеих ниток газопровода приостановлена из-за ежегодного планового ремонта.