Портреты бойцов и артефакты: в Арске открылась выставка «Наши герои»

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

В историко-этнографическом музее «Казан арты» города Арска открылась выставка «Наши герои», посвященная землякам, принимающим участие в специальной военной операции.

Экспозиция раскрывает судьбы 429 бойцов: 157 из них были призваны в рамках частичной мобилизации, 272 проходят службу по контракту.

На выставке представлены реальные экспонаты с передовой – элементы военной формы, поврежденные беспилотники, использованные боеприпасы. Эти артефакты передал ветеран афганской войны Ильнур Яруллин, который неоднократно доставлял шефскую помощь в зону спецоперации.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

Кроме того, экспозиция включает предметы, изготовленные волонтерами – маскировочные сети, сухие пайки, окопные свечи, чай; фотоэкспозицию с портретами бойцов; видеорепортажи о конвоях c помощью.

На открытии председатель общественного совета Арского района РТ Надия Мифтахутдинова подчеркнула важность сохранения памяти о героях: «Наши ребята приближают победу ценой своей жизни. Мы в долгу перед ними. Цель выставки – увековечить их подвиг и передать его будущим поколениям».

Она также отметила, что экспозиция будет расширяться – к ее наполнению могут присоединиться родители бойцов, главы сельских поселений, образовательные учреждения и неравнодушные жители.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

Особую атмосферу придали открытию рассказы гостей. Ильнур Яруллин, который более 50 раз доставлял помощь на передовую, поделился своим опытом.

«Я доезжаю до самой линии фронта, встречаю земляков, передаю именные посылки, иногда разыскиваю пропавших. Общение с бойцами наполняет сердце теплом. Они передали благодарственное письмо, которое сегодня становится частью этой выставки», – рассказал он.

О поддержке бойцов рассказал и руководитель общественной организации «Боевое братство» Сергей Багаутдинов: «Шесть наших товарищей сейчас в зоне боевых действий. К сожалению, есть погибшие. Но нас восхищает сплоченность общества – от детей до ветеранов. Все готовы помогать».

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

Работу волонтеров отметила председатель Союза пенсионеров Арского района Руфия Багаутдинова. После этого память погибших почтили минутой молчания.

Директор музея Гульназ Камалова подчеркнула, что выставка – это не просто экспозиция, а способ донести правду до молодежи. «Мы должны сплотиться и воспитывать новое поколение на примере наших героев», – убеждена она.

Организаторами мероприятия выступили общественный совет района, сотрудники музея и Совет ветеранов, а инициатором проекта стала Надия Мифтахутдинова.

Организаторы надеются, что выставка «Наши герои» станет местом памяти и единения для всех жителей района.

Фото предоставлено Гульсиной Закиевой

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