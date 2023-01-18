Станцию контроля воздуха в «Салават Купере» экологи оборудуют до конца января

Автоматическая станция контроля загрязнения атмосферного воздуха (АСКЗА), установленная на территории многопрофильного лицея № 188 «Бионика» в казанском микрорайоне «Салават купере», заработает в феврале. До конца января на станцию будет завезено необходимое оборудование и проведено электричество. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информ» первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ – главный государственный инспектор Республики Татарстан в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов.

«С 2022 года был всплеск обращений граждан, направленных на качество атмосферного воздуха в Кировском и Московском районах Казани, также в районе населенного пункта Осиново в Зеленодольском районе и от жителей „Салават купере“. Всего от жителей „Салават купере“ поступило более 260 обращений», — рассказал он.

Жалобы, поступившие от людей в Минэкологии Татарстана и по системе «Народный контроль», экологи отработали совместно с коллегами из Росприроднадзора и Роспотребнадзора. В ходе выездов на место неоднократно брались пробы, при помощи сводных расчетов были определены источники загрязнения.

Согласно данным Шигапова, жалобы от жителей «Салават купере» на неприятный запах в воздухе продолжают поступать до сих пор, но их стало меньше. Чтобы в дальнейшем держать ситуацию на контроле, было принято решение об открытии АСКЗА в данном микрорайоне.

«С открытием станции планируется [проводить] мониторинг по таким загрязняющим веществам, как оксид углерода, аммиак, оксид и диоксид азота, сероводород, диоксид серы, а также углеводородам. Эти вещества имеются в выбросах практически каждого промышленного объекта. При увеличении концентрации того или иного загрязняющего вещества можно будет делать выводы о влиянии каждого из объектов на состояние атмосферного воздуха», – пояснил спикер.

Новая станция будет работать в круглосуточном режиме. Сведения в режиме онлайн будут направляться инспекторскому составу и руководству Минэкологии РТ для принятия соответствующих мер. Далее будут проводиться оперативные выезды на место для определения источников загрязнения. В настоящее время на станцию не проведена электроэнергия и не завезено оборудование. Все это предстоит сделать в этом месяце.

«Пост пока не оснащен оборудованием. Мы ставим перед собой срок до конца января эти работы закончить, чтобы в феврале запустить эту станцию», – заключил Шигапов.