Портал «Объясняем.рф» запускает бота-помощника в Telegram, Viber и «ВКонтакте»

Информационный портал «Объясняем.рф» запускает бота-помощника в мессенджерах Telegram, Viber и социальной сети «ВКонтакте». Через сервис-помощника жители России смогут получить ответы на интересующие вопросы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию АНО «Национальные приоритеты».

На ресурсы «Объясняем.рф» жители обращаются с самыми разными вопросами — о ценах на товары, лекарствах, работе платежных систем и другими. Все они группируются по темам, на них ответственными министерствами и ведомствами готовятся исчерпывающие ответы, которые публикуются на «Объясняем.рф».

Бот-помощник поможет выдавать оперативную и актуальную информацию о лекарствах, пособиях и новых мерах поддержки. Россияне смогут узнать о контроле цен за социально важными продуктами, текущей ситуации с денежными операциями и следить за обновлениями по другим темам.

В сервисном помощнике предусмотрена функция сортировки по тематическим рубрикам, здесь предусмотрен поиск ответа на определенный вопрос.

Информационный портал «Объясняем.рф» создан в марте текущего года правительством РФ. Здесь собрана проверенная, официальная и оперативная информация по сложившейся ситуации.

«Сейчас в социальных сетях и СМИ размещается колоссальный поток информации, среди которой содержится много фейков и слухов. Правительству важно донести до людей актуальную и достоверную информацию», — пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.