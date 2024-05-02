Портал о партнерских финансах презентуют на KazanForum

Заместитель Премьер-министра Татарстана — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на брифинге в Доме Правительства РТ анонсировал презентацию двух IT-продуктов, касающихся партнерского финансирования, на предстоящем международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024».

«Мы презентуем торговую электронную площадку для предпринимателей по нормам исламского финансирования. Также мы представим исламский информационный портал, где содержатся информационно-обучающие материалы, финансовые предложения участников рынка с возможностью оставить заявку на оформление финансовых продуктов», — заявил глава Минэкономики РТ.

В частности, портал будет содержать базу знаний, позволяющую изучить тему партнерских финансов самостоятельно. Окажется там представлена и информация об обучающих курсах по этой теме.

«В этом модуле мы даем понятную информацию для населения, для бизнеса об инструментах исламского финансирования», — добавил Шагиахметов.

Еще на портале будет возможность в режиме одного окна ознакомиться, какие банковские продукты предоставляют участники рынка партнерских финансов, и получить их. Например, если человек хочет приобрести квартиру по нормам шариата, то это можно будет сделать через портал, который доведет конкретного человека до конкретного банка, который предоставляет нужные услуги.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum 2024» пройдет в столице Татарстана с 14 по 19 мая. Второй год событие является форумом федерального масштаба, что помогло привлечь значительно больше участников.