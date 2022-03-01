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Общество
1 марта 2022  20:46

Портал госуслуг временно недоступен за рубежом из-за угрозы DDoS-атак

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Доступ к порталу госуслуг из-за рубежа временно ограничен. Такое решение принято из-за возросшего риска DDoS-атак, сообщает портал «Объясняем.рф», ссылаясь на Минцифры и Роскомнадзор.

«Технические службы решают этот вопрос, в ближайшее время вход на госуслуги из других стран будет восстановлен», — говорится в сообщении.

О создании информационного портала «Объясняем.рф» сегодня заявило Правительство России. Здесь собрана оперативная, проверенная и официальная информация на самые разные вопросы, интересующие россиян.

#госуслуги
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