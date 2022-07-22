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Ру Тат
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Экономика
22 июля 2022  12:38

Порт Роттердама приостановил контейнерные перевозки в Россию и из нее

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В порту Роттердама прекратились контейнерные перевозки из России и на ее территорию. Об этом сообщается в официальном заявлении администрации гавани. 

«Контейнерные перевозки в Россию и из РФ прекратились», — отмечается в сообщении, размещенном на сайте порта.

В последние месяцы из-за принятия новых санкций Европейского Союза, включающих ограничения на импорт российского каменного угля и нефти, поставки угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ из РФ сократились. Зарубежные компании всё чаще ввозят сырье из других стран. 

Масштабные санкции против РФ страны Запада начали вводить после объявления Президентом РФ Владимиром Путиным специальной военной операции на Украине. Ранее сообщалось, что Великобритания ввела запрет на импорт российского золота, угля и нефти.

 

#антироссийские санкции
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