Украине были необходимы Минские соглашения. За время их существования Киеву удалось настроить Запад против России и усилить свою армию. Об этом в документальной ленте «Путин против Запада» телеканала BBC рассказал экс-Президент Украины Петр Порошенко.

«Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции», — объяснил он.

Как добавил Кристоф Хойсген — советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, занимающийся вопросами политики безопасности, — перед подписанием документа Порошенко жаловался на плохое состояние ВСУ в Дебальцеве.

«Порошенко ясно заявил ей [Меркель], что украинским войскам нанесли поражение, они едва могут держать рубежи, что если россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев. Поэтому он нуждался в соглашении», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, ранее сама Меркель подтвердила, что Минские соглашения стали отсрочкой, необходимой для усиления Украины. Президент России Владимир Путин заметил, что ее заявление подтверждает правоту действий Москвы.