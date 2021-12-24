Попытки не открывать «Северный поток-2» Путин назвал глупыми

Те, кто препятствуют работе проекта «Северный поток-2», поступают глупо. Такое мнение сегодня на совместном заседании Государственного совета РФ и Совета по науке и образованию высказал Президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин также отметил, что дополнительные поступления объемов газа на европейский рынок способствовали бы снижению цен на этот ресурс.

Таким образом глава государства прокомментировал слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского в ходе обсуждения вопросов внешней политики. Жириновский, в частности, заявил, что Европа сама не открывает «Северный поток-2», а теперь будет замерзать. «Каждая третья кухня в Германии — это русский газ. Сами себе хуже делают», — цитирует его «Коммерсантъ».

Путин добавил, что многие страны, включая Украину, самостоятельно сделали выбор, отказавшись от прямых закупок российского газа. «Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят. Это удивительно, но, ладно, это их выбор. Не мы же придумали, это они придумали», — сказал Президент.

Строительство российского газопровода «Северный поток-2» полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Процедура по закачке газа во вторую ветку газопровода началась 17 декабря. Западные страны грозят России санкциями, затрагивающими проект «Северный поток-2».