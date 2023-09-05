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Популярная актриса Ольга Кабо откроет «Пастернаковские чтения»
Заслуженная артистка России, народная артистка Чечни Ольга Кабо выступит на «Пастернаковских чтениях» в день открытия фестиваля. Популярная актриса театра и кино прочитает стихотворения Бориса Пастернака под аккомпанемент камерного оркестра La Primavera. Концерт состоится в куполе «Атмосфера», вход для всех желающих будет бесплатным.
Кроме того, Кабо поучаствует в открытой дискуссии, участники которой обсудят культурную идентичность малых городов и то, как знаковые для них фигуры могут стать центром притяжения.
Открытию фестиваля предшествовал челлендж, в котором приняли участие более 200 человек, в том числе известные актеры Константин Хабенский, Валерий Афанасьев, Нина Есина, международные эксперты, официальные лица Татарстана, поэты, спортсмены и многие другие. Ольга Кабо прочитала для челленджа стихотворение Бориса Пастернака «Зимняя ночь».
Фестиваль проводится под эгидой ЮНЕСКО при поддержке химического комплекса «Аммоний». «Пастернаковские чтения» состоятся в Менделеевске 16 и 17 сентября. Фестиваль в этом году вышел на международный уровень.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Хабенский пригласил россиян на «Пастернаковские чтения» в Менделеевск.
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