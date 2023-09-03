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Культура 3 сентября 2023 17:22

Хабенский пригласил россиян на «Пастернаковские чтения» в Менделеевск

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Хабенский пригласил россиян на «Пастернаковские чтения» в Менделеевск

Известный актёр театра и кино Константин Хабенский пригласил жителей России и Татарстана на «Пастернаковские чтения» в Менделеевск.

Хабенский узнал о международном литературно-театральном фестивале во время приезда в Казань и записал приглашение на это мероприятие.

«Я хочу пригласить вас в небольшой уютный город Менделеевск в Татарстане. Он стал особенным для Бориса Пастернака и станет особенным для всех творческих и талантливых людей. Здесь будут звучать строки Пастернака и современных литераторов. Вдохновляйте и вдохновляйтесь на „Пастернаковских чтениях“», — сказано в видеоролике.

Международный литературно-театральный фестиваль «Пастернаковские чтения» пройдет с 15 по 17 сентября. Почетными гостями фестиваля станут заслуженная артистка России Ольга Кабо, поэт и режиссер Влад Маленко, румынский поэт Лео Бутнару и другие гости. Каждый из приглашенных станет участником открытой дискуссии, модерировать которую будет известный журналист и культурный обозреватель Йосси Тавор.

Видео, фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

#константин хабенский
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