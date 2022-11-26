«Попрыгал!»: Минниханов показал фото со своего тест-драйва новых спортмашин «КАМАЗа»

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Президент Татарстана Рустам Минниханов поделился в своем телеграм-канале фотографиями со встречи со спортсменами и руководством гоночной команды «КАМАЗ-мастер». Также он показал фотографии своего заезда за рулем новых модернизированных спортивных машин на полигоне Набережных Челнов.

«Попрыгал!», – подписал руководитель республики фотографии, на которых спортмашины подпрыгивают на кочках. Ранее сообщалось, что Президент РТ проехал за рулем грузовиков команды 1996 и 2002 годов выпуска.

Напомним, ранее Минниханов отметил, что «КАМАЗы» – очень проходимые и надежные автомобили, но понять это можно, только проехав на них. «Автоматическая коробка передач позволяет контролировать и держать скорость на всем протяжении гонки. Это важно, так как гонщику надо сохранить работоспособность», – сказал Президент РТ.

Как сообщал «Татар-информ», на встрече Минниханова с командой, которая прошла на спортивном полигоне в Набережных Челнах, ему рассказали о раблоте над дизайном автомобилей и другими аспектами, в том числе и о совершенствовании ходовых качеств машин. Помимо прочего, руководителю республики показали новый карт, предназначенный для детей от шести до восьми лет.