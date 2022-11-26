Минниханов протестировал модернизированные машины команды «КАМАЗ-мастер»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился со спортсменами и руководством гоночной команды «КАМАЗ-мастер». Во встрече, которая прошла на спортивном полигоне в Набережных Челнах, приняли участие генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и мэр Автограда Наиль Магдеев, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Ранее было решено сохранить традиционный формат встреч, хотя в этом году команда «КАМАЗ-мастер» и не примет участия в гонке «Дакар». Для участия в ралли спортсменам пришлось бы подписать анкету Международной автомобильной федерации (FIA) с осуждением специальной военной операции России на Украине.

Президент РТ высоко оценил вновь изготовленные модернизированные грузовики семейства К5 и капотной компоновки. Ему рассказали, как шла работа над дизайном автомобилей и другими аспектами, в том числе и о совершенствовании ходовых качеств машин. Помимо прочего, руководителю республики показали новый карт, предназначенный для детей от шести до восьми лет. Производство таких картов должно быть налажено в 2023 году на площадях Набережночелнинского политехнического колледжа.

Минниханов оценил эволюцию спортивных машин «КАМАЗ-мастера»: он не только лично протестировал новые авто, но и проехал за рулем грузовиков команды 1996 и 2002 годов выпуска. Эти исторические машины, включая самый первый спортивный «КАМАЗ-4310» образца 1988 года, оказались представлены на полигоне неспроста — в 2023 году команда будет отмечать 35-летие.

«Чтобы понять, какой прогресс достигнут, нужно проехать на автомобиле. „КАМАЗы“ — они очень проходимые, очень надежные. Автоматическая коробка передач позволяет контролировать и держать скорость на всем протяжении гонки. Это важно, так как гонщику надо сохранить работоспособность», — заметил Рустам Минниханов.

В своем Telegram-канале руководитель республики также поделился впечатлениями от встречи. «Шәп бара! Безнең КАМАЗ („Хорошо идет! Наш „КАМАЗ“ по-татарски — прим. Т-и). Встретился сегодня утром с нашей командой „КАМАЗ-мастер“. Протестировали модернизированные машины», — написал он и выложил видео со спортивным грузовиком, стремительно проезжающим по заснеженной дороге.

Напомнив, что в этом году «КАМАЗ Мастер» не будет участвовать в ралли «Дакар», Рустам Минниханов заметил, что, несмотря на это, КАМАЗ совершенствует свою технику, организует гонки. «КАМАЗ был и остается основной автопрома нашей страны», — добавил он.

«ПАО „КАМАЗ» создало целый комплекс самых современных заводов по двигателям, по коробкам, по — всё это позволяет нам быть конкурентными и сегодня на мировых рынках», — убежден Президент РТ.

В свою очередь Сергей Когогин заверил, что КАМАЗ никак не изменил своего отношения к команде «КАМАЗ-мастер», финансирование осуществляется в прежнем объеме. «И все российские спонсоры не изменили отношения к команде. Мы все понимаем значение команды. Самая большая ценность — это профессионально подготовленные кадры. Воспитание полноценных гонщиков — это длительная кропотливая работа», — отметил он.

Видео: t.me/rustamminnikhanov.