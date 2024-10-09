Попросился «сидеть» недалеко от дома: как Дикий Десантник выслушал свой приговор в Казани

«Буду просить перевести меня в СИЗО поближе к семье»

Вахитовский суд Казани вынес приговор блогеру Асхабали Алибекову, который известен интернет-пользователям под псевдонимом Дикий Десантник. Его признали виновным в нападении на полицейского.

«Назначить наказание в виде лишения свободы на 2 года и 4 месяца колонии строгого режима», – сказал судья.

По версии следователей, Алибеков ударил одного из полицейских в ногу во время его задержания на перроне Казани в феврале этого года.

«Нам поступило сообщение, что нужно помочь сотрудникам Центра противодействия экстремизму в задержании гражданина Алибекова, поскольку в отделе полиции „Япеева” на него заведено административное дело за публичное демонстрирование символики экстремистских организаций», – рассказывал в суде пострадавший сотрудник полиции.

Свой приступ агрессии во время задержания Алибеков попытался списать на укол неизвестного вещества ему в шею. По его словам, это сделали сотрудники правоохранительных органов. Алибекова отправили в СИЗО и поставили на учет как лицо, распространяющее экстремистскую идеологию. Также, по версии следователей, блогер не раз в своих высказываниях дискредитировал Вооруженные Силы РФ.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

После оглашения приговора блогер поблагодарил присутствующих, особенно выделив своих поклонников.

«Спасибо, что пришли, пишите то, что считаете нужным. Я буду просить перевести меня в СИЗО поближе к семье», – сказал Алибеков.

«Я извинился, сотрудник жив-здоров, дай Бог ему здоровья»

В последнем слове и в прениях сторон Асхабали Алибеков заявлял, что уголовное дело, заведенное на него, – это ни много ни мало политический заказ. Напомнил, что уже извинился перед полицейским, которого ударил по ноге, и признал свою вину, однако злого умысла у него не было. Он отметил, что долгое время служил на благо Родины, выполняя боевые задачи, и просил подумать о его семье.

«Этот суд не за то, что я сделал, а за мои убеждения. Другой человек, сделав подобное, вышел бы буквально через месяц. Даже уголовное дело не стали бы на него заводить. За мной идет особый контроль от сотрудников ФСБ. Суть не в том, что я ударил полицейского, а в том, чтобы встретить меня на перроне и закрыть. Нейтрализовать меня как журналиста и повесить всякую гадость», – сказал он журналистам.

В прениях Алибеков также упоминал, что помнит день задержания смутно.

«Я готов ответить на детекторе лжи, что никакого умысла бить полицейского у меня не было. Будьте милосердны к моей семье. Я не убийца, не вор, ничего плохого не сделал. Сотрудник полиции сильно не пострадал. Он жив, здоров, процветает, дай Бог ему здоровья», – сказал Алибеков.

К слову, в прениях государственный обвинитель просил для Асхабали Алибекова 4 года колонии общего режима. Суд дал ему меньший срок, однако отправил его в колонию с более жестким режимом содержания.