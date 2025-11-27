news_header_top
Политика 27 ноября 2025 07:42

Поправки к проекту бюджета на 2026 год рассмотрят на заседании Госсовета РТ

Шестнадцатое заседание Государственного Совета РТ седьмого созыва состоится сегодня в Казани. На нем во втором чтении депутаты рассмотрят законопроекты о бюджетах Татарстана и Территориального фонда обязательного медицинского страхования РТ на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Всего в повестку заседания включено десять вопросов, в том числе пять республиканских и четыре федеральных законопроекта.

В первом чтении депутаты обсудят три республиканских законопроекта, которыми вносятся изменения в законы о налоге на имущество организаций, о Конституционном совете РТ, об инвестиционной деятельности в РТ.

Проект бюджета был принят в первом чтении на заседании парламента 29 октября. К законопроекту поступило 342 поправки, в том числе от Правительства РТ – 324, от Комитета Госсовета по бюджету налогам и финансам – две, а также от фракции КПРФ. Позже партия сняла свои поправки.

Парламентариям также будет представлена информация о деятельности Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по РТ.

