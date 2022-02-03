Попова сообщила, что карантин для контактных с больными «омикроном» теряет смысл

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что карантин для контактных лиц с больными коронавирусом при «омикроне» теряет смысл. В интервью на канале «Россия 1» она уточнила также, что готовятся документы для его отмены, передает РИА Новости.

«Специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл. Это важно при инфекциях, которую вызывает другой эпидпроцесс при кори, при паротите. Мы сегодня работаем над тем, чтобы оформить все должным образом и говорить об отмене», — пояснила Глава Роспотребнадзора.

По словам Поповой, «омикрон» очень быстро передается, часто вызывая при этом бессимптомное течение болезни. Около 17-20% заболевших коронавирусом в целом по стране не имеют симптомов, а в Москве — 40%, уточнила она.

Ранее Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с членами общероссийской организации «Деловая Россия», что в стране будут снимать ограничения по карантину для людей, контактировавших с переносчиками коронавируса.