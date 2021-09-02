Попова: Ситуация по ОРВИ в России пока стабильная, но уже выявлены первые случаи гриппа

В России ситуация по заболеваемости ОРВИ пока остается стабильной, однако уже выявлены первые случаи грипп. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Сегодня, 2 сентября, ситуация в стране пока стабильная в части заболеваемости ОРВИ, — сказала Попопва. — Но мы уже сегодня регистрируем случаи гриппа, вызванные вирусом гриппа А H3N2, и это не самый лучший прогностический признак».

Ранее заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина отметила, что осенью в Татарстане ожидается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусом.