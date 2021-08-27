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Ру Тат
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27 августа 2021  14:04
Эвелина Киселёва

В Роспотребнадзоре Татарстана ожидают подъема заболеваемости ОРВИ и Covid-19 осенью

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В Татарстане осенью ожидается подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусом Covid-19. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В преддверии предстоящего осенне-зимнего периода неизбежен сезон подъема острых вирусных респираторных инфекцией, в число которых входит и новая коронавирусная инфекция. То, каким будет этот подъем, в каком количестве, взрывной или плавный характер будет носить, высокой или низкой интенсивности, — зависит от нас», — отметила спикер.

Любовь Авдонина объяснила, что жители Татарстана должны привиться от коронавируса и гриппа. К коронавирусу могут присоединиться традиционные ОРВИ, которых насчитывается примерно 900 видов.

«Только прививка поможет нам не уйти во взрывной рост, не вводить новые ограничения. Вакцинация от новой коронавирусной инфекции и от гриппа», — добавила замруководителя профильного ведомства.

 

#грипп #ОРВИ #Коронавирус #вакцинация
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