Попова призвала россиян использовать нерабочие дни для вакцинации от коронавируса

Нерабочие дни, введенные в России из-за эпидситуации, нужно использовать для прохождения вакцинации. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это новый вирус в новых условиях, но ведет он себя так же, как и все его предшественники, и вирусы, и бактерии. И главное, мы сегодня имеем вакцину», — цитирует Попову РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора отметила, что это первый случай в истории человечества, когда пандемия может быть остановлена, поскольку люди уже создали вакцину.

«И вот эти семь дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться. Это единственный способ остановить распространение», — сказала она.

По ее словам, от инфекции не получится спрятаться, вирус заразен и непредсказуем.

20 октября Президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты. При этом регионы могут самостоятельно вводить дополнительные нерабочие дни до 30 октября или же продлить их после 7-го числа.