Попова: «Омикрон» в два раза заразнее гриппа

Омикрон-штамм коронавируса в два раза заразнее гриппа, поэтому он распространяется с такой скоростью. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Он очень контагиозен, он в два раза более заразен, чем вирус гриппа, например, на сегодняшний день, и поэтому распространяется так быстро», — отметила она в беседе с Наилей Аскер-заде.

Попова подчеркнула, что заболеваемость Covid-19 в России бьет все рекорды, однако такие цифры прогнозировались еще в конце 2021 года. При этом большая часть заболеваний приходится именно на «омикрон».

За прошедшие сутки в России впервые зарегистрировано более 160 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции.