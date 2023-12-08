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«Попали под тяжелейший обстрел»: бойцы СВО из Челнов рассказали о пленении и ранениях
Даже получив ранения, военнослужащие из Набережных Челнов не оставят товарищей в беде. Бойцы рассказали о жизни на фронте. По их словам, за год с небольшим они стали по-настоящему братьями, поэтому всегда поддерживают морально и спасают жизни друг другу.
Военнослужащий с позывным Джексон был призван в армию в ходе частичной мобилизации. Он рассказал о событиях, которые разворачивались в январе текущего года.
«Мы попали под тяжелейший обстрел артиллерии, то есть был ранен я, были ранены мои товарищи. Но даже будучи раненым, я смог оказать первую помощь своим товарищам, то есть перебинтовал, наложил жгуты, вкалывал обезболивающее, вызвал подмогу, то есть эвакуационную группу. Эвакуационная группа подошла. Оказали первую помощь мне и нас эвакуировали», — описал произошедшее Джексон.
Благодаря челнинцу Джексону трое военнослужащих, которые участвовали в штурмовых действиях, остались в живых.
Военнослужащий Кондор поделился историей о боевом товарище, которого считали пропавшим. Оказалось, он был в плену.
«Ролик выложили сами украинцы. Мы увидели в сетях его. Да, действительно, он — фамилия, имя, отчество назвал, был с перемотанными глазами. Была радость. Думали, всё уже, без вести пропал, 100% человека уже потеряли. Большая радость вернуться домой. От него [случившееся] тоже не зависело. Он в бессознательном состоянии попал в плен», — поделился Кондор.
Сейчас знакомый бойца уже на свободе. А боевые братья рады, что их товарищ остался в живых. Военные отметили, они чувствуют поддержку неравнодушных челнинцев и города в целом.
«Город Набережные Челны — это самый лучший город, который помогает, реально помогает своим военнослужащим, которые находятся там. И от других городов такой поддержки нет, как от Набережных Челнов», — заявил военнослужащий с позывным Колос.
О своей службе бойцы рассказали и мэру Наилю Магдееву. Это была его 16-я встреча с военнослужащими, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
Город оказывает шефскую помощь военнослужащим и гуманитарную для мирного населения новых регионов России. На встрече военные получили сапоги-вездеходы и рюкзаки с вещами первой необходимости.
По словам военнослужащих, эти сапоги-вездеходы сейчас им особенно нужны, потому что в зоне проведения специальной военной операции сейчас распутица, грязь, а в этих сапогах они могут преодолевать большие расстояния.
Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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