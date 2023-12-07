«Вы — настоящие герои»: мэр Наиль Магдеев встретился с военнослужащими в отпуске

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с земляками-военнослужащими, прибывшими в краткосрочный отпуск из зоны спецоперации. Это уже 16-я встреча с военными в этом году, сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Мэр поблагодарил бойцов за выполнение воинского долга, личное мужество и отвагу, обсудил за чашкой чая житейские вопросы.

«Хочу сказать вам большое человеческое спасибо за то, что верны присяге, нашему Отечеству и по призыву Родины пошли служить. Вы — настоящие герои, настоящие мужчины!» — сказал Наиль Магдеев.

Он также напомнил, что в городе постоянно ведется поддержка бойцов на передовой. Большая часть вопросов касается дополнительного материально-технического обеспечения воинских подразделений, где наши служат военнослужащие.

«Это транспортные средства, запасные части, спецсредства, тепловизоры, дроны. Мы находим финансовые ресурсы, обращаемся к предприятиям. Часть средств направляем из бюджета города. Понимаем, что жизнь и здоровье наших воинов — самое главное. Мы работаем в этом направлении, регулярно отправляем помощь воинам. Военнослужащие подтверждают: помощь доходит. Будем помогать столько, сколько это необходимо!» — заверил руководитель города.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону