«Понимал, что назад дороги нет». Истории Рустама Имамова о перепалке с Разиным и о других тренерах КХЛ

«ТИ-Спорт» побеседовал с журналистом Рустамом Имамовым, прославившимся на пресс-конференции с Андреем Разиным после второй встречи полуфинала между «Ак Барсом» и «Металлургом». Журналист рассказал о взаимоотношениях с наставником «Магнитки» после инцидента, а также вспомнил несколько историй с другими тренерами топ-команд КХЛ.





Спортивный корреспондент из Казани Рустам Имамов за последние несколько дней получил свою порцию славы в хоккейном инфополе во время пресс-конференции в Магнитогорске после второго матча серии полуфинала плей-офф между «Металлургом» и «Ак Барсом». Главный тренер хозяев Андрей Разин припомнил казанскому журналисту заголовок с его цитатой из недавнего материала «Чемпионата», который, по его мнению, искажал смысл сказанного и порочил его репутацию.

В тот день наставник «Магнитки» решил пообщался с журналистами в непривычном формате и заодно расставить все точки над «i» с представителями прессы. Фрагменты диалога между Андреем Разиным и Рустамом Имамовым можно найти в нашем материале.

Позднее Рустам прокомментировал данную ситуацию в своем телеграм-канале, пояснив, что не принять предложение Андрея Разина он все же не мог.

«Честно скажу, я понимал, что это странно и неуместно. Отказывался до последнего, но в какой-то момент стало очевидно, что либо я соглашаюсь, либо пресс-конференция так и не состоится…» – написал журналист. К слову, после инцидента Рустам добавил к названию своего телеграм-канала «Журналист из Бостона» временную приставку «Смурфик из Казани». Именно так во время пресс-конференции его назвал Андрей Разин.

Редакция «ТИ-Спорта» пообщалась с Рустамом Имамовым, чтобы окончательно прояснить ситуацию и заодно поинтересоваться истинными мотивами корреспондента «Чемпионата».

«Закрываясь в информационном пузыре, мы никак не поможем развитию хоккея и спорта в целом»

– Рустам, оглядываясь назад на недавнюю историю, что можешь сказать об этой ситуации? Какие эмоции испытывал в тот момент?

– Я находился на драйве и понимал, что назад дороги нет. Мне надо было просто выглядеть достойно.

– Насколько известно, это не первая твоя резонансная история во время общения с главными наставниками команд…

– Во время общения со спортсменами и тренерами моя основная задача – постараться задать такой вопрос, который побудит к нестандартному и интересному ответу. Я считаю, что в некоторых случаях можно отойти от чисто спортивных тем для того, чтобы вызвать больший интерес у читателя.

С этим можно поспорить, но, на мой взгляд, любопытство у широкой аудитории вызывают скорее околохоккейные вещи и за счёт этого и происходит популяризация спорта. А разбор конкретной игры интересен скорее профессионалам, глубоко погруженным в эту тему, то есть, условно, десяти процентам читателей. Закрываясь в информационном пузыре, мы никак не поможем развитию хоккея и спорта в целом.

«Я с большим уважением отношусь к Разину и считаю его одним из самых сильных тренеров страны»

– Но ведь очень многие журналисты пользуются подобными приемами и это нормально. Согласен с этим?

– Я думаю это останется вечным спором между журналистами и спортсменами, а также тренерами. У них свой взгляд на эти ситуации, у СМИ и общественности – иной. Что касается той самой ситуации с Андреем Владимировичем Разиным, то я поясню: с одной стороны, у любого текстового заголовка есть свой предельный размер по знакам. Цитата была сокращена, в результате, смысл действительно выглядел искаженным. С другой стороны, это было сделано в том числе и для того, чтобы немного повысить градус и привлечь читателей.

Я с большим уважением отношусь к Андрею Владимировичу и считаю его одним из самых сильных тренеров страны. Возможно, в чем-то его претензии и справедливы. Но, на мой взгляд, на сегодняшний день наверное не то время, чтобы погружаться в заголовки материалов и и в то, кто-что написал. Если на этом настолько сильно акцентировать внимание– никаких эмоций не хватит. Но это только мое мнение и моя оптика.

В конце концов, все эти перлы не рождаются на пустом месте. Андрей Владимирович за словом в карман не полезет, его юмор – отдельный жанр искусства. Однажды он форварда Евгения Кузнецова сравнил с Екатериной II. Запомнились в этом сезоне и цитаты о вратаре «Сочи» Илье Самсонове. В серии четвертьфинала с «Торпедо» перед пятым матчем на вопрос, как он будет мотивировать своих игроков «кнутом или пряником» - ответил, что есть еще вариант «лопатой по хребту». Такие вещи разлетаются в народ моментально и ничего с этим не поделаешь. Таков формат современных СМИ.

Для меня в этом отношении непререкаемый авторитет у Зинэтулы Хайдяровича Билялетдинова. То же самое могу сказать про главного тренера ЦСКА Игоря Валерьевича Никитина или нынешнего наставника «Ак Барса» – Анвара Рафаиловича Гатиятулина, у него в этом плане каждое слово выверено. Но опять же нужен какой-то баланс между нейтральностью и экспрессией.

О Ротенберге: «Романа Борисовича нашей лиге очень не хватает»

– К примеру, как Роман Борисович Ротенберг?

– Романа Борисовича нашей лиге очень не хватает. Он всегда открыт и ярок на пресс-конференциях, и во время неформального общения с журналистами. Однажды после разгромного поражения СКА от «Ак Барса» я спросил у него: «Зная, что вы душой радеете за СКА, может ли случиться, что в какой-то момент вы сами почувствуете, что команде будет лучше без вас и вы покинете свой пост?». Его реакция была, конечно, максимально яркая. Он ответил мне: «Вам что пресс-конференция не понравилась? Хотите меня уволить?»

Также я работал на Кубке Первого канала и помню там была история связанная с тем, что сильно завышали посещаемость турнира, считали всех, кто был на арене, даже сотрудников и волонтеров. Мне показалось это странным, и я задал вопрос Роману Борисовичу об атмосфере и посещаемости на стадионе. На что он задал ответный вопрос: «Вы что, журналист из Бостона?». К слову, так и родился мой телеграм-канал и собственно название «Журналист из Бостона».

О Квартальнове: «Дмитрий Вячеславович давно своей работой заслужил победы в Кубке Гагарина»

– Во время серии с минским «Динамо» тоже были какие-то недопонимания с Дмитрием Квартальновым…

– После вылета «Динамо» в четвертьфинале от «Ак Барса», я задал Дмитрию Вячеславовичу вопрос про черную кошку, которая перебежала ему по карьере через дорогу. Опять же, я спрашивал скорее из эмпатичных соображений. На мой взгляд, он действительно тот тренер, который давно своей работой заслужил победы в Кубке Гагарина. В моменте он воспринял этот вопрос неуместным, но затем мы с ним пообщались и все разрешили. Я искренне тепло отношусь к Дмитрию Вячеславовичу.

Также ранее во время матчей в Минске не всем, возможно понравилось, что я уделил внимание в своих соцсетях тому, как одному из татарстанских болельщиков якобы запретили на трибунах стоять с национальным флагом. Позднее мне объяснили, что я не так понял ситуацию и в Минске на самом деле радушно относятся к гостям. Это я могу подтвердить на 100%. Очень люблю Белоруссию, а по атмосфере с «Минск-Ареной» с трудом сравнится какая-либо арена КХЛ.